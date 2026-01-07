$42.560.14
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в журналистском расследовании относительно подпольной школы на территории монастыря в Киеве. В этой школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в журналистском расследовании относительно подпольной школы на территории монастыря в Киеве, где детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, основанием для начала уголовного производства стали факты, обнародованные в журналистском расследовании относительно деятельности на территории одного из монастырей Голосеевского района города Киева подпольного учебного заведения. По обнародованной информации, "в этой школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен", сообщили в Офисе Генпрокурора.

В рамках досудебного расследования правоохранители, как отмечается, "устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были обучаться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы".

Досудебное расследование продолжается. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства, подчеркнули в прокуратуре.

Дополнение

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил о факте существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе "русского мира", и инициировал проверки заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре.

В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку07.01.26, 01:35

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПОбразование
российская пропаганда
Война в Украине
Оксен Лисовой
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Киев