В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку

Министр образования и науки Оксен Лисовой инициировал проверки заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре, в частности в духе "русского мира". Об этом Лисовой написал в Facebook, передает УНН.

По его словам, "сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе "русского мира", на четвертый год полномасштабной войны - ситуация, не имеющая никаких объяснений".

В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо - это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут. ... Только что дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре, о которой идет речь в расследовании. Все упомянутые факты должны быть тщательно проверены - отметил Лисовой.

Он подчеркнул, что принципиально будут проверены действия руководителей и педагогов, вовлеченных в эту деятельность.

"По результатам проверок должны быть приняты конкретные, жесткие решения в отношении организаторов и лиц, непосредственно осуществлявших это обучение. Речь идет не только о выяснении того, имеют ли соответствующие заведения право предоставлять образовательные услуги, а также о передаче материалов в правоохранительные органы. В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности", - добавил министр.

Накануне в СМИ появилась информация, что при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат русским песням.

Директор заведения называет заведение "семейным клубом", в то же время оно работает как обычная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, и есть группа продленного дня.

