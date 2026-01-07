$42.420.13
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48
6 января, 14:48 • 18648 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
6 января, 11:59 • 78422 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40
6 января, 11:40 • 126314 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
6 января, 09:58 • 59461 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
6 января, 08:46 • 76719 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
5 января, 19:29
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 60221 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
5 января, 14:42
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 82225 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
5 января, 14:05
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 155589 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
5 января, 13:13 • 62229 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Министр образования Оксен Лисовой поручил проверить заведения, где дети фиктивно числились учениками, обучаясь в подпольной школе с воспитанием в духе "русского мира". Эти действия могут содержать признаки подрывной деятельности, поэтому материалы передадут в правоохранительные органы и СБУ.

В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку

Министр образования и науки Оксен Лисовой инициировал проверки заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре, в частности в духе "русского мира". Об этом Лисовой написал в Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, "сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе "русского мира", на четвертый год полномасштабной войны - ситуация, не имеющая никаких объяснений".

В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо - это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут. ... Только что дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре, о которой идет речь в расследовании. Все упомянутые факты должны быть тщательно проверены

- отметил Лисовой.

Он подчеркнул, что принципиально будут проверены действия руководителей и педагогов, вовлеченных в эту деятельность.

"По результатам проверок должны быть приняты конкретные, жесткие решения в отношении организаторов и лиц, непосредственно осуществлявших это обучение. Речь идет не только о выяснении того, имеют ли соответствующие заведения право предоставлять образовательные услуги, а также о передаче материалов в правоохранительные органы. В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности", - добавил министр.

Контекст

Накануне в СМИ появилась информация, что при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат русским песням.

Директор заведения называет заведение "семейным клубом", в то же время оно работает как обычная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, и есть группа продленного дня.

Напомним

Порядок поступления в учреждения высшего образования в 2026 году переписали от начала до конца и изменили структуру.

Павел Башинский

ПолитикаОбразование
российская пропаганда
Оксен Лисовой
Служба безопасности Украины
Киев