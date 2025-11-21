Минимум 2 ребенка в Украине становятся жертвами буллинга в учебных заведениях ежедневно - исследование

В Украине по меньшей мере 2 ребенка ежедневно становятся жертвами буллинга в учебных заведениях. Более 230 случаев буллинга в учебных заведениях (ст. 173-4 КУоАП) зафиксировали за 10 месяцев 2025 года по данным Национальной полиции Украины, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем 33 протокола за буллинг составляли ежемесячно в этом году. Более половины случаев касаются буллинга, совершенного малолетними или несовершеннолетними учащимися.

В целом 76% дел, касающихся буллинга, уже рассмотрены судами, говорится в исследовании.

Среднее количество протоколов в этом году составляет 33 в месяц. Для сравнения, в 2021 году таких дел было еще больше - 37 ежемесячно, однако тогда значительную долю нарушений формировали студенты и учащиеся, которые сейчас часто учатся онлайн из-за войны.

Более половины всех протоколов - 132 или 56% - составлено за буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними (ч.3 статьи 173-4 КУоАП). Доля таких нарушений осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, однако почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной российской агрессии.

