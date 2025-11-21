Мінімум 2 дитини в Україні стають жертвами булінгу в закладах освіти щодня - дослідження
Київ • УНН
В Україні за 10 місяців 2025 року зафіксовано понад 230 випадків булінгу в закладах освіти, що на 7% більше, ніж торік. Більше половини випадків стосуються булінгу, вчиненого малолітніми чи неповнолітніми учнями.
В Україні щонайменше 2 дитини щодня стають жертвами булінгу у закладах освіти. Понад 230 випадків булінгу у закладах освіти (ст. 173-4 КУпАП) зафіксували за 10 місяців 2025 року за даними Національної поліції України., повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Це на 7% більше, ніж за аналогічний період торік. В середньому. 33 протоколи за булінг складали щомісяця цьогоріч. Понад половина випадків стосується булінгу, що вчинили малолітні чи неповнолітні учні.
Загалом 76% справ, що стосується булінгу, вже розглянуто судами, йдеться в дослідженні.
Середня кількість протоколів цьогоріч становить 33 на місяць. Для порівняння, у 2021 році таких справ було ще більше - 37 щомісяця, однак тоді значну частку порушень формували студенти та учні, які нині часто навчаються онлайн через війну.
Понад половину всіх протоколів - 132 або 56% - складено за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми (ч.3 статті 173-4 КУпАП). Частка таких порушень залишилася незмінною порівняно з минулим роком, проте майже вдвічі більше, ніж до початку повномасштабної російської агресії.
