Всесвітній день дитини: уряд ухвалив низку рішень для захисту дітей та підтримки сімей в Україні
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень до Всесвітнього дня дитини, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Серед них – оновлення статусів депортованих дітей, запровадження механізмів компенсацій, порядок реагування на випадки насильства, нові принципи фінансування оздоровлення та додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів.
Кабінет міністрів України до Всесвітнього дня дитини ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Деталі
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила: кожна дитина має право на найкраще - на турботу, любов, освіту, розвиток.
Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні. Вони мають право навчатися, радіти, гратися й мріяти вже сьогодні. Щодня і попри все
Рішення Кабміну передбачає наступне:
- оновлено визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок;
- запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери;
- ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Відтепер всі установи - школи, медзаклади, молодіжні центри - отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства;
- запроваджуються нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип «гроші ходять за дитиною» дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн гривень;
- діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням Уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.
День захисту дітей, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День педіатра: що святкують 20 листопада20.11.25, 06:30 • 2636 переглядiв