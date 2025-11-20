$42.090.00
12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
12:24 • 11517 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 13402 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 32729 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 27831 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 25091 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 24521 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
07:11 • 42172 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 37789 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 20146 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
Всесвітній день дитини: уряд ухвалив низку рішень для захисту дітей та підтримки сімей в Україні

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень до Всесвітнього дня дитини, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Серед них – оновлення статусів депортованих дітей, запровадження механізмів компенсацій, порядок реагування на випадки насильства, нові принципи фінансування оздоровлення та додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів.

Всесвітній день дитини: уряд ухвалив низку рішень для захисту дітей та підтримки сімей в Україні

Кабінет міністрів України до Всесвітнього дня дитини ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Деталі

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила: кожна дитина має право на найкраще - на турботу, любов, освіту, розвиток.

Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні. Вони мають право навчатися, радіти, гратися й мріяти вже сьогодні. Щодня і попри все

- зазначила глава уряду.

Рішення Кабміну передбачає наступне:

  • оновлено визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок;
    • запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери;
      • ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Відтепер всі установи - школи, медзаклади, молодіжні центри - отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства;
        • запроваджуються нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип «гроші ходять за дитиною» дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн гривень;
          • діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням Уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

            День захисту дітей, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День педіатра: що святкують 20 листопада

Євген Устименко

            Євген Устименко

