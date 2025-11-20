Всесвітній день дитини: уряд ухвалив низку рішень для захисту дітей та підтримки сімей в Україні

Кабінет міністрів України до Всесвітнього дня дитини ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Деталі

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила: кожна дитина має право на найкраще - на турботу, любов, освіту, розвиток.

Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні. Вони мають право навчатися, радіти, гратися й мріяти вже сьогодні. Щодня і попри все - зазначила глава уряду.

Рішення Кабміну передбачає наступне:

оновлено визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок;

запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери;

ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Відтепер всі установи - школи, медзаклади, молодіжні центри - отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства;

запроваджуються нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип «гроші ходять за дитиною» дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн гривень;

діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням Уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

