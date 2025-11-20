$42.090.03
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 24977 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 41841 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 35193 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 21784 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 47197 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 24229 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 17810 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 17012 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 17067 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
День захисту дітей, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День педіатра: що святкують 20 листопада

Київ • УНН

 • 492 перегляди

20 листопада відзначається низка важливих подій, зокрема День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини та День пам’яті трансгендерів. Цього дня також вшановують педіатрів, борються з раком підшлункової залози та відзначають Міжнародний день відмови від паління.

День захисту дітей, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День педіатра: що святкують 20 листопада

День 20 листопада насичений подіями, що поєднують історію, права людини та здоров’я. У цей день відзначаються важливі події та пам’ятні дати, які нагадують про турботу, підтримку та рівність, повідомляє УНН.

День захисту дітей в Україні

Свято відзначається 20 листопада і має міжнародне коріння. Міжнародний день захисту дітей був заснований у 1950 році в Женеві. Його мета - привернути увагу до прав дітей та їхнього благополуччя.

В Україні свято почали відзначати ще за радянських часів. День символізує мир і безпеку для найменших громадян. Він також нагадує суспільству про важливість виховання, освіти та здоров’я дітей.

Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Свято відзначають 20 листопада за юліанським календарем, напередодні головного церковного свята. Вважається, що у цей день Діва Марія була введена батьками у Єрусалимський храм для служіння Богу.

Це свято має давню історію, відоме ще з IV-V століть, і символізує посвяту Богородиці, а також, є одним з дванадцяти великих свят у православ’ї. Передсвято включає вечірню службу та молитви у храмах. Віруючі традиційно приходять з дітьми, щоб отримати благословення.

День пам’яті трансгендерів

Відзначається щороку 20 листопада і покликаний вшанувати трансгендерних людей, які загинули через насильство. Свято започатковане у 1999 році в США активістами за права ЛГБТ+. Метою є підвищення обізнаності про дискримінацію та небезпеки, що загрожують трансгендерним людям.

Саме це свято стало глобальною платформою для протестів і мирних акцій у різних країнах. Воно підкреслює важливість прав людини та соціальної рівності.

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради18.11.25, 09:00 • 25441 перегляд

Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози

Відзначається 20 листопада і спрямований на підвищення обізнаності про рак підшлункової залози, один із найнебезпечніших видів раку.

День започатковано у 2003 році для підтримки досліджень та ранньої діагностики. У світі щороку реєструють понад 400 тисяч нових випадків цього захворювання.

День педіатра

Свято відзначається в Україні щороку 20 листопада. Воно присвячене професіоналам, які дбають про здоров’я дітей. Ідея свята полягає у вшануванні лікарів, що спеціалізуються на педіатрії, і підкресленні їхньої важливої ролі у суспільстві.

Цікавим є те, що свято збігається з Всесвітнім днем дитини, що додає символічного значення.

Всесвітній день дитини

Відзначається щороку 20 листопада на честь прийняття Декларації прав дитини в 1959 році та Конвенції ООН про права дитини у 1989 році. Свято започатковане ООН для захисту прав дітей у всьому світі.

День символізує рівність, освіту та здоров’я дітей у всіх куточках планети. В Україні його почали святкувати у 1990-х роках. Свято нагадує суспільству про необхідність підтримки дітей та турботи про них.

Планування бюджету на різдвяні свята12.11.25, 13:09 • 71532 перегляди

Всесвітній день рекордів Гіннеса

Відзначається щороку 20 листопада, приурочений до появи книги рекордів Гіннеса у 1955 році. Свято покликане відзначити неймовірні досягнення людей і організацій.

Перше видання книги Гіннеса містило лише 198 сторінок. А тепер, книга стала культурним феноменом і популярна до сьогодні.

Міжнародний день відмови від паління

Відзначається щороку 20 листопада за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Свято покликане привернути увагу до шкідливих наслідків куріння та стимулювати людей кинути цю звичку. Саме в цей день проводять масові акції та освітні кампанії у понад 180 країнах світу про профілактика хвороб серця, легенів та онкологічних захворювань.

В Україні свято набуло популярності у 2000-х роках. Воно нагадує про важливість здорового способу життя і підтримки тих, хто прагне кинути палити.

Португалія заборонить паління у більшості місць та обмежить продаж тютюну11.05.23, 20:02 • 892898 переглядiв

Алла Кіосак

Суспільство