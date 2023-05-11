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Португалія заборонить паління у більшості місць та обмежить продаж тютюну

Португалія заборонить паління у більшості місць та обмежить продаж тютюну

Київ • УНН

 • 892869 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Уряд Португалії в четвер представив закон про поширення заборони куріння на відкриті майданчики, включаючи криті тераси, та про обмеження продажу тютюну, сподіваючись виростити покоління, вільне від тютюну, до 2040 року. Про це пише агентство Reuters, інформує УНН.

Цитата

"З цією поправкою ми почнемо сьогодні захищати дорослих завтра", - заявив на пресконференції міністр охорони здоров'я Мануель Пісарро, відкинувши критику з боку деяких бізнес-груп, які назвали заходи занадто жорсткими та дискримінаційними.

Деталі

У разі схвалення парламентом, де правлячі соціалісти мають більшість, паління поряд із громадськими будинками, такими як школи, університети, лікарні чи спортивні об'єкти, за межами ресторанів, барів та кафе буде заборонено з 23 жовтня.

Ресторанам, барам та нічним клубам, у яких є спеціальні місця для куріння з адекватною ізоляцією, буде дозволено підтримувати їх до 2030 року.

З 2025 року лише ліцензовані тютюнові магазини та магазини в аеропортах зможуть продавати сигарети та інші тютюнові вироби, а це означає, що торговельні автомати, бари, ресторани та заправні станції більше не зможуть їх продавати.

Відповідно до директиви Європейського Союзу, Португалія також вносить зміни до закону, щоб прирівняти нагріті тютюнові вироби до звичайного тютюну. Продаж ароматизованого нагрітого тютюну буде заборонено.

Доповнення

Пачка цигарок у Португалії коштує близько 5 євро – це одні з найнижчих цін у Західній Європі. За даними уряду, близько двох третин смертей серед курців пов'язані з вживанням тютюну, а курці живуть у середньому на 10 років менше, ніж ті, хто не палить. За оцінками, у 2019 році близько 13 500 людей померло від тютюну в Португалії, населення якої становить близько 10 мільйонів осіб.

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