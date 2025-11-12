Планування бюджету на різдвяні свята

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20785 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50799 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47336 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50656 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48476 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44431 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60358 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132065 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51301 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70089 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46188 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65205 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132070 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13854 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23717 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22630 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61871 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62084 перегляди
Планування бюджету на різдвяні свята

Київ • УНН

 • 46191 перегляди

Зимові свята – це період, під час якого можна втратити контроль над фінансами. Експерти надали поради, як спланувати витрати, уникнути зайвих покупок та зберегти святковий настрій навіть із обмеженим бюджетом.

Планування бюджету на різдвяні свята

Зимові свята - це найулюбленіші та найбільш атмосферні періоди, які обожнюють у всьому світі, адже це час подарунків, тепла, родинних зустрічей та відчуття магії у повітрі. Та водночас, це період, під час якого можна втратити контроль над своїми фінансами, саме тому УНН зібрав для вас підбірку поради, про те, як спланувати витрати, уникнути зайвих покупок і зберегти святковий настрій навіть із обмеженим бюджетом.

Як правильно планувати бюджет сім'ї перед святами

Під час зимових свят легко втратити фінансовий баланс. Щоб мінімізувати небажані витрати, варто заздалегідь з’ясувати суму, яку родина може використати на свята. Бюджет можна поділити на різні категорії, наприклад: їжа, декор, подарунки, на поїздку тощо. Також, варто встановити пріоритетність покупок, найважливіше купувати одразу, а приємні дрібниці залишити на потім. Не забувайте і про резервні гроші, які знадобляться у разі непередбачуваних витрат.

Підготовка до Нового року: як уникнути зайвих витрат

Перед зимовими святами, відбувається ажіотаж покупок у магазинах, адже на полицях з’являються спокусливі знижки та цікаві товари, тому важко купувати з "холодною" головою. Не зробити імпульсивних покупок, вам допоможе список покупок. Також, порівняйте ціни у фізичних та онлайн магазинах, або скористайтесь бонусами з картки та кешбеком.

Здоровий Новий Рік: найкращі зимові безалкогольні напої30.12.22, 16:35 • 707160 переглядiв

Різдво на двох – це нагода зробити свято затишним і водночас недорогим.

Можна приготувати улюблені страви разом, обмежившись невеликим меню без надлишків. Атмосферу створять свічки, гірлянди, музика й домашня випічка – без потреби у великих витратах. Варто обмінятися невеликими, але символічними подарунками, наприклад листами чи фотокнигою спогадів. Якщо є бажання змінити обстановку, замість дорогого готелю можна обрати бюджетну подорож або навіть короткий виїзд за місто.

Що потрібно для святкування Нового року: список витрат

Щоб уникнути хаосу, складіть детальний список витрат ще до початку підготовки. У нього можна включити: подарунки, продукти, напої, прикраси, одяг, розваги та транспорт. Поруч із кожним пунктом зазначте орієнтовну суму й порівняйте її з вашим бюджетом. Це допоможе зрозуміти, де можна зекономити або від чого відмовитися. Не забудьте врахувати дрібниці — упаковку для подарунків, батарейки для гірлянд, доставку продуктів. Такий підхід дає змогу зустріти свята впевнено, без неприємних фінансових сюрпризів.

Різдвяний піст 2025: дата початку, правила харчування та заборони10.11.25, 15:36 • 129151 перегляд

Алла Кіосак

ЛайфхакиПублікаціїФінанси
Банківська картка