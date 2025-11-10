$41.960.02
Публікації
Ексклюзиви
Різдвяний піст 2025: дата початку, правила харчування та заборони

Київ • УНН

 • 128024 перегляди

Православні християни готуються до Різдвяного посту, який розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня. Цей період, відомий як Мала Чотиридесятниця, передбачає духовне та тілесне очищення, відмову від певної їжі та дотримання особливих правил.

Різдвяний піст 2025: дата початку, правила харчування та заборони

Наприкінці осені православні християни готуються до одного з найтриваліших і найважливіших періодів свого духовного життя - Різдвяного посту. Він завершує календарний рік і передує великому святу Різдва Христового. Якими є головні традиції Різдвяного посту та які його головні заборони розповідаємо в матеріалі УНН.

Коли починається і скільки триває Різдвяний піст

Згідно з новим календарем Різдвяний піст розпочнеться у православних 15 листопада і триватиме до 24 грудня, оскільки 25 грудня - свято Різдва за новим стилем. Таким чином він триває сорок днів, через що цей період також носить назву Малої Чотиридесятниці, на відміну від Великої Чотиридесятниці перед Великоднем.

Також Різдвяний піст може мати і іншу назву - Пилипівський піст (Пилипівка). Вона пов’язана з тим, що останнім днем перед постом є День святого апостола Пилипа. Саме цей день є останнім в році, коли немає жодних обмежень у споживанні їжі та напоїв. Надалі і аж до Різдва потрібно приділити увагу духовному та тілесному очищенню: багато молитися, роздумувати і читати духовну літературу. Також треба відмовитися від споживання забороненої їжі.

Встановлення Різдвяного посту

Перші згадки про Різдвяний піст датуються IV століттям. Від початку він тривав лише сім днів, і тільки згодом його продовжили до сорока днів. Щодо такого рішення існувала вагома причина: оскільки по своєму значенню свято Різдва не поступається Великодню, тому й підготовка до нього повинна бути відповідною. Простіше кажучи, сам піст підкреслює вагомість події, а сорокаденний термін його дотримання означає особливе приготування до важливого свята. 

Чому саме сорок днів триває приготування триває піст до Різдва і Великодня? Тут все просто – саме стільки днів Ісус Христос постував у пустелі, коли його спокушав сатана. 

У німецькому супермаркеті знайшли розпис 1563 року

Що можна і не можна під час Різдвяного посту

Різдвяний піст не є найсуворішим з усіх церковних постів, але обмеження накладаються на продукти на продукти тваринного походження обмеження. М’ясо, яйця, молоко та похідні від них продукти (масло, сметана, ковбаси та копченості тощо) перебувають під забороною. 

Їжа повинна бути простою та мати рослинне походження. Щоб компенсувати нестачу тваринного білка, варто включити в раціон гриби, бобові та горіхи.

Ось кілька основних правил вживання їжі під час Різдвяного посту:

  • По понеділках, середах та п’ятницях необхідно відмовитися від алкоголю, страв з рослинною олією та продуктів тваринного походження;
    • в інші дні можна вживати термічно оброблені страви, а також їжу, приготовану з використанням рослинної олії;п
      • по вівторках, четвергах, суботах і неділях, а також у деякі дні (наприклад, 4 грудня на свято Введення та 19 грудня на свято Миколая) піст дещо послаблюється – можна спожити трохи риби та червоного вина;
        • починаючи з 20 грудня піст суворішає, тому по вівторках і четвергах від риби потрібно відмовитися;
          • в останній, найбільш суворий тиждень посту по понеділках, середах та п’ятницях заборонено вживати навіть цукор, сіль та гарячі напої. У суботу дозволена риба;
            • в останній день перед Різдвом не можна їсти до тих пір, поки в небі не з’явиться перша зірка. Дозволено лише пити воду.

              Якщо узагальнювати, що основу харчування під час Різдвяного посту повинні складати каші, овочеві страви, горіхи, сухофрукти та гриби.

              Іспанський Саграда Фамілія у Барселоні став найвищим храмом у світі

              Кому постити не можна

              Існують категорії людей, яким не варто дотримуватися посту, оскільки це може негативно вплинути на їхнє здоров’я. Це стосується тих, хто хворіє або нещодавно переніс хворобу, дітей до семи років, вагітних та годуючих жінок.

              Також варто звернути увагу, що постувати не варто тим, хто перехворів коронавірусною хворобою. Впродовж кількох місяців після неї може спостерігатися підвищена втомлюваність, проблеми з диханням, слабкість, порушення роботи серця тощо, тому постити в цей час не рекомендується.

              Прикмети на Різдвяний піст

              З Різдвяним постом пов’язано чимало цікавих прикмет та повір’їв:

              • прибирати в хаті можна було лише зранку, інакше в дім могли привабитися злі духи. Якщо склалося так, що навести лад в оселі потрібно було надвечір, тоді до кінця посту в домі повинна горіти свічка або вогонь у печі або комині;
                • ні в якому разі не можна сваритися під час посту – це принесе нещастя в наступному році;
                  • не можна ходити на риболовлю та полювання під час посту – можуть статися неприємності;
                    • загубити щось в часі Різдвяного посту – погана прикмета, а от відшукати якусь річ – на щастя.

                      Традиції та заборони на Різдвяний піст покликанні загартувати і зміцнити душі людей. Це допоможе зустріти свято Різдва Христового у правильному настрої і з наснагою на подальші звершення у житті.

                      Але варто пам’ятати – найголовніше, що має бути в людині перед зустріччю з Божою Дитиною – це добре серце і щира душа. І тоді справді свято Різдвяна зоря сяятиме для вас по справжньому яскраво.  

                      У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці

                      Павло Зінченко

