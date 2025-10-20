У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці

В Єгипті, у некрополі Саккара, археологи знайшли гробницю принца Васер-Іф-Ре. Вхідні двері гробниці виявилися рожевого кольору та залишаються замкненими, їх досі не вдається відкрити. Про це інформує ECONews, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що гробниця належить синові царя Усеркафа, який заснував п'яту династію Єгипту і жив близько 4400 років тому.

Це незвичайні двері, що ведуть в нікуди, перші за матеріалом і розмірами, знайдені в стародавньому Єгипті - йдеться у дописі.

Як виявилося, це були фальшиві двері з рожевого граніту шириною майже один метр, які покриті ієрогліфічними гравіруваннями, що мають численні титули принца Васер-Іф-Ре, такі як "спадковий принц", "королівський писар", "візир", "суддя", "губернатор Буто і Нехеба" та "співучий священник".

Стародавні єгиптяни вважали, що фальшиві двері були входами до царства духів, якими душа могла переходити між світом живих та загробним світом.

Двері не можна відкрити, оскільки вони ніколи не були призначені для цього, а були лише символічним входом для душі. Ця архітектурна особливість відображає передові релігійні концепції стародавніх єгиптян, які схилялися до того, щоб розглядати смерть як перехід, а не як кінець, і вважали за необхідне мати духовний пункт доступу для померлих, щоб вони могли спілкуватися зі світом живих - пише видання.

У гробниці археологи виявили 13 стільців із високими спинками та статуї з рожевого граніту, які, за припущеннями вчених, зображують дружин принца. У двох із цих статуй відсутні голови.

Також було знайдено повалену статую з чорного граніту довжиною понад один метр та стіл із червоного граніту діаметром близько метра, на якому викарбувані написи, що описують ритуальні жертвоприношення.

Дослідники зазначають, що гробниця мала другий вхід із рожевого граніту з картушем короля Неферіркаре, що свідчить про її важливість протягом різних династій.

Крім того, під час розкопок знайдено статуї царя Джосера, його дружини та десяти дочок, які, ймовірно, колись стояли у камері поруч із пірамідою. Це свідчить про складну похоронну практику, що передбачала переміщення царських предметів протягом часу.

Нагадаємо

На залишках давньоєгипетської столиці Ахетатону знайдено свисток з коров'ячої кістки віком понад 3300 років. Цей унікальний артефакт, ймовірно, використовувався "поліцейським" для охорони царської гробниці.

