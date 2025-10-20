$41.640.00
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

В некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовой дверью, которую невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.

В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности

В Египте, в некрополе Саккара, археологи нашли гробницу принца Васер-Иф-Ре. Входная дверь гробницы оказалась розового цвета и остается запертой, ее до сих пор не удается открыть. Об этом информирует ECONews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что гробница принадлежит сыну царя Усеркафа, который основал пятую династию Египта и жил около 4400 лет назад.

Это необычные двери, ведущие в никуда, первые по материалу и размерам, найденные в древнем Египте

- говорится в сообщении.

Как оказалось, это были фальшивые двери из розового гранита шириной почти один метр, покрытые иероглифическими гравировками, имеющими многочисленные титулы принца Васер-Иф-Ре, такие как "наследный принц", "королевский писец", "визирь", "судья", "губернатор Буто и Нехеба" и "поющий священник".

Древние египтяне считали, что фальшивые двери были входами в царство духов, по которым душа могла переходить между миром живых и загробным миром.

Двери нельзя открыть, поскольку они никогда не предназначались для этого, а были лишь символическим входом для души. Эта архитектурная особенность отражает передовые религиозные концепции древних египтян, которые склонялись к тому, чтобы рассматривать смерть как переход, а не как конец, и считали необходимым иметь духовный пункт доступа для умерших, чтобы они могли общаться с миром живых

- пишет издание.

В гробнице археологи обнаружили 13 стульев с высокими спинками и статуи из розового гранита, которые, по предположениям ученых, изображают жен принца. У двух из этих статуй отсутствуют головы.

Также была найдена поваленная статуя из черного гранита длиной более одного метра и стол из красного гранита диаметром около метра, на котором выгравированы надписи, описывающие ритуальные жертвоприношения.

Исследователи отмечают, что гробница имела второй вход из розового гранита с картушем короля Нефериркаре, что свидетельствует о ее важности на протяжении различных династий.

Кроме того, во время раскопок найдены статуи царя Джосера, его жены и десяти дочерей, которые, вероятно, когда-то стояли в камере рядом с пирамидой. Это свидетельствует о сложной погребальной практике, предполагавшей перемещение царских предметов в течение времени.

Напомним

На остатках древнеегипетской столицы Ахетатона найден свисток из коровьей кости возрастом более 3300 лет. Этот уникальный артефакт, вероятно, использовался "полицейским" для охраны царской гробницы.

Ученые обнаружили 332 колоссальных подводных каньона у берегов Антарктиды19.10.25, 17:06 • 3398 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Египет