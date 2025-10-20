В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности

В Египте, в некрополе Саккара, археологи нашли гробницу принца Васер-Иф-Ре. Входная дверь гробницы оказалась розового цвета и остается запертой, ее до сих пор не удается открыть. Об этом информирует ECONews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что гробница принадлежит сыну царя Усеркафа, который основал пятую династию Египта и жил около 4400 лет назад.

Это необычные двери, ведущие в никуда, первые по материалу и размерам, найденные в древнем Египте - говорится в сообщении.

Как оказалось, это были фальшивые двери из розового гранита шириной почти один метр, покрытые иероглифическими гравировками, имеющими многочисленные титулы принца Васер-Иф-Ре, такие как "наследный принц", "королевский писец", "визирь", "судья", "губернатор Буто и Нехеба" и "поющий священник".

Древние египтяне считали, что фальшивые двери были входами в царство духов, по которым душа могла переходить между миром живых и загробным миром.

Двери нельзя открыть, поскольку они никогда не предназначались для этого, а были лишь символическим входом для души. Эта архитектурная особенность отражает передовые религиозные концепции древних египтян, которые склонялись к тому, чтобы рассматривать смерть как переход, а не как конец, и считали необходимым иметь духовный пункт доступа для умерших, чтобы они могли общаться с миром живых - пишет издание.

В гробнице археологи обнаружили 13 стульев с высокими спинками и статуи из розового гранита, которые, по предположениям ученых, изображают жен принца. У двух из этих статуй отсутствуют головы.

Также была найдена поваленная статуя из черного гранита длиной более одного метра и стол из красного гранита диаметром около метра, на котором выгравированы надписи, описывающие ритуальные жертвоприношения.

Исследователи отмечают, что гробница имела второй вход из розового гранита с картушем короля Нефериркаре, что свидетельствует о ее важности на протяжении различных династий.

Кроме того, во время раскопок найдены статуи царя Джосера, его жены и десяти дочерей, которые, вероятно, когда-то стояли в камере рядом с пирамидой. Это свидетельствует о сложной погребальной практике, предполагавшей перемещение царских предметов в течение времени.

