Іспанський Саграда Фамілія у Барселоні став найвищим храмом у світі

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Барселонський собор Святого Сімейства, спроєктований Антоніо Гауді, став найвищим храмом світу з висотою 162,91 метра. Це на метр перевищує німецький Ульмер-Мюнстер, який раніше носив цей титул.

Іспанський Саграда Фамілія у Барселоні став найвищим храмом у світі

Барселонський собор Святого Сімейства, спроєктований Антоніо Гауді, у четвер офіційно став найвищим храмом світу після встановлення частини центральної вежі. Тепер його висота сягає 162,91 метра, що на метр перевищує вершину німецького Ульмер-Мюнстера, який раніше носив титул найвищої церкви світу. Про це йдеться у матеріалі АР, пише УНН.

Деталі

Саграда Фамілія продовжує зростати: після завершення будівництва центральна "Вежа Ісуса Христа" досягне 172 метрів. У четвер кран встановив першу частину вежі на дах нефа. Перший камінь собору було закладено у 1882 році, але Гауді не дожив до завершення будівництва – за його життя була завершена лише одна з кількох запланованих веж.

У Сумах російський дрон влучив у кафедральний собор - символ міста11.09.25, 10:51 • 3869 переглядiв

Будівництво прискорилося останніми десятиліттями завдяки статусу Саграда Фамілія як міжнародної туристичної пам’ятки. Минулого року її відвідали 4,9 мільйона людей, 15% з яких приїхали зі США. Кошти від квитків йдуть на фінансування поточного будівництва. Роботи над фасадами та інтер’єром триватимуть ще кілька років, очікується, що собор буде повністю завершено приблизно через десять років.

Наступного року відзначатиметься століття з дня смерті Гауді, і церква планує провести низку заходів на честь його спадщини, включно з іншими видатними будівлями в Барселоні та по всій Іспанії.

Сена у Парижі знову відкрита для купання після столітньої заборони05.07.25, 13:24 • 3378 переглядiв

Степан Гафтко

