Испанская Саграда Фамилия в Барселоне стала самым высоким храмом в мире

Барселонский собор Святого Семейства, спроектированный Антонио Гауди, в четверг официально стал самым высоким храмом мира после установки части центральной башни. Теперь его высота достигает 162,91 метра, что на метр превышает вершину немецкого Ульмского собора, который ранее носил титул самой высокой церкви мира. Об этом говорится в материале АР, пишет УНН.

Детали

Саграда Фамилия продолжает расти: после завершения строительства центральная "Башня Иисуса Христа" достигнет 172 метров. В четверг кран установил первую часть башни на крышу нефа. Первый камень собора был заложен в 1882 году, но Гауди не дожил до завершения строительства – при его жизни была завершена лишь одна из нескольких запланированных башен.

Строительство ускорилось в последние десятилетия благодаря статусу Саграда Фамилия как международной туристической достопримечательности. В прошлом году ее посетили 4,9 миллиона человек, 15% из которых приехали из США. Средства от билетов идут на финансирование текущего строительства. Работы над фасадами и интерьером продлятся еще несколько лет, ожидается, что собор будет полностью завершен примерно через десять лет.

В следующем году будет отмечаться столетие со дня смерти Гауди, и церковь планирует провести ряд мероприятий в честь его наследия, включая другие выдающиеся здания в Барселоне и по всей Испании.

