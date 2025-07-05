Сена в Париже снова открыта для купания после столетнего запрета

Река Сена во французской столице Париже вновь открылась для купания впервые с 1923 года после столетнего запрета, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сезонное открытие Сены для плавания рассматривается как ключевое наследие Олимпиады в Париже 2024 года, когда пловцы и триатлонисты на открытой воде соревновались в ее водах, которые были специально очищены для этого мероприятия.

В субботу утром в 08:00 по местному времени несколько десятков пловцов прибыли к открытию и нырнули в воду, когда смогли это сделать.

В Сене есть три специально отведенных места для общественного плавания - одно возле Эйфелевой башни, другое возле собора Парижской Богоматери и третье на востоке Парижа.

Зоны оснащены раздевалками, душевыми и пляжной мебелью, что позволяет разложить полотенца до 300 человек.

До конца августа три места для купания будут открыты бесплатно в установленное время для всех, кому исполнилось 10 или 14 лет, в зависимости от местоположения.

Спасатели также будут следить за теми, кто находится в реке.

Дополнение

Обещание снять запрет на купание было дано еще в 1988 году, когда тогдашний мэр Парижа и будущий президент Жак Ширак впервые выступил за его отмену.

В течение 100 лет купание в реке было запрещено из-за загрязнения воды, которое могло вызвать заболевания у людей. Улучшения за последние 20 лет уже привели к резкому сокращению количества фекальных бактерий, попадающих в реку.

Накануне летних Олимпийских игр в очистку Сены было инвестировано более 1,4 млрд евро.

Однако накануне игр возникли сомнения относительно готовности реки Сены к Олимпиаде после того, как выяснилось, что она не прошла тест на качество воды.

Организаторы обвинили осадки в повышении загрязнения, что ограничило возможности спортсменов тренироваться для триатлона, марафонского плавания и паратриатлона.

В июле прошлого года мэр Парижа Анн Идальго и другие члены Олимпийского комитета отправились в Сену, чтобы доказать, что плавать в ней безопасно.

Олимпиада-2024: тренировки по триатлону отменены из-за грязной Сены