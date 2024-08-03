Организаторы Олимпиады отменили часть тренировок по триатлону на реке Сена, запланированных на субботу, заявив, что сильный дождь, вероятно, сделал водный путь слишком загрязненным для купания, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Организаторы Парижа 2024 в своем заявлении объявили, что состоятся только беговые и велосипедные элементы смешанной эстафеты по триатлону.

Тренировки были отменены из-за "сильных дождей в течение последних двух ночей, которые были особенно интенсивными вверх по течению от Парижа, и ожидаемого снижения качества воды в результате этого".

Французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) за последнее десятилетие в очистку Сены, в том числе в крупные новые водоочистные сооружения и хранилища в Париже и его окрестностях.

Однако сильные ливни по-прежнему переполняют подземные стоки и канализационную систему города, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водный путь.

Добавим

Проблема чистоты воды стала главной темой для обсуждения на Парижских играх, поскольку загрязнение воды привело к 24-часовой отсрочке мужского триатлона во вторник.

И мужчины, и женщины наконец-то нырнули в Сену в среду после того, как уровень загрязнения был "оценен как соответствующий".

Погода во время Парижских игр была крайне капризной, меняясь от волны тепла до потопа, особенно во время церемонии открытия, которая была омрачена проливным дождем.