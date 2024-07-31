Организаторы разрешили провести олимпийские соревнования по триатлону среди женщин и мужчин в среду после того, как последние тесты воды в реке Сена показали более низкий уровень бактерий, положив конец неопределенности относительно того, можно ли проводить заплыв в центре Парижа после ливней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

«Мы с большой радостью получили эту новость, - сказал агентству Reuters технический директор французской федерации триатлона Бенджамин Мазе. - Теперь, когда мы знаем, что будем участвовать в гонке, мы можем мысленно полностью перейти на режим соревнований».

Гонкам в среду дали зеленый свет, несмотря на дождь ночью.

Организаторы объявили это решение на основе анализа проб воды из реки, взятых накануне в 5 утра, и после обсуждений с экспертами по погоде, согласно данным организаторов Игр.

Ливни снова начались около 5:45 утра в среду, что усложнило условия гонки на велосипедном этапе, который включает несколько крутых поворотов и четверть маршрута по мощеным дорогам.

Триатлон, задуманный как центральное зрелище Парижской Олимпиады, стартует и финиширует на мосту Александра III и проводит спортсменов мимо участка Елисейских полей и достопримечательностей, включая Музей Орсе.

«Результаты последних анализов воды, полученные в 3:20 утра, были оценены Всемирным триатлоном как соответствующие требованиям, позволяющим проводить соревнования по триатлону», - говорится в заявлении организаторов Олимпиады и Международного союза триатлона.

Дополнение

Мужской триатлон был запланирован на вторник, но был отложен до среды после того, как река не прошла проверку качества воды.

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