Летние Олимпийские игры 2024 года

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 1 млн грн из призовых на помощь животным. Средства получили UAnimals и четыре приюта для животных, чтобы обеспечить их лекарствами, едой и теплым местом.
Спортсмены по прыжкам в воду, легкой атлетике, вольной борьбе и гребле вернулись в Киев после Олимпиады-2024. Алексей Середа, занявший 8 место в прыжках с вышки, поделился впечатлениями и планами на будущее.
Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.
11 августа на Олимпиаде в Париже выступит один украинский спортсмен в вольной борьбе. Церемония закрытия Игр начнется в 22:00, Украина занимает 21 место в медальном зачете с 12 наградами.
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. Это третья олимпийская награда спортсмена после серебра 2016 года и золота 2020 года.
Таисия Онофрийчук квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье по художественной гимнастике. Украинка заняла второе место в отборе с оценкой 135.750, финал состоится 9 августа.
Украинки Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан квалифицировались в полуфинал Олимпиады в Париже в каноэ-одиночках на 200 м. Обе спортсменки финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах, полуфиналы состоятся 10 августа.
Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже, пробежав за 3:07. 41. Это первый мировой рекорд Игр-2024 в легкой атлетике.
Украинский пловец Михаил Романчук был вынужден сняться с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за высокой температуры и слабости. Для двукратного призера Олимпиады-2020 выступление на Играх-2024 завершено досрочно.
После диверсии на железной дороге правительство Франции и SNCF планируют усилить защиту железнодорожной сети. Увеличат количество ночных проверок и патрулирования, а также использование оборудования для наблюдения.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже испанской паре. Украина завершила выступления в теннисном турнире без медалей.
Президент Украины назвал полусанкциями допуск в нейтральном статусе россиян и белорусов к Олимпиаде.
Украинские спортсменки в парной четверке по академической гребле финишировали пятыми на Олимпиаде в Париже со временем 6:23. 05. Золото завоевала команда Великобритании, серебро - Нидерланды, бронзу - Германия.
Организаторы разрешили провести олимпийские соревнования по триатлону в Сене после улучшения качества воды. Решение приняли на основе последних анализов, несмотря на ночной дождь.
Украинская команда уступила Китаю со счетом 41:45 в четвертьфинале турнира по фехтованию на шпагах на Олимпиаде-2024. Теперь сборная Украины будет бороться за 5-8 места в олимпийском турнире.
Ольга Харлан прокомментировала свои объятия с Анной Баштой после боя на Олимпиаде. Украинка подчеркнула, что Башта уже 5 лет представляет Азербайджан, а не Россию.
Украинский пловец Михаил Романчук занял 17-е место в квалификации на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Спортсмен выразил разочарование результатом и готовится к квалификации на 1500 м.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в саблях, победив японку Фукушиму со счетом 15:9. Следующий бой Харлан в 1/8 финала состоится в 15:05 по киевскому времени.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую схватку на Олимпиаде-2024 за 5 секунд, выполнив прием на иппон. Она прошла в 1/8 финала, следующий поединок состоится примерно через час.
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже аннулировал аккредитации четырех журналистов агентства таcс. Решение принято на основании документа от французских властей со ссылкой на Кодекс внутренней безопасности Франции.
Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.
Южнокорейская лучница Лим Шихён установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже, набрав 694 балла. Это на 2 балла больше предыдущего рекорда, установленного ее соотечественницей Кан Чжэ Ён в 2019 году.
Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - это ее первый старт за полгода и четвертый результат в карьере.
Военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих на вероятность террористической деятельности или нападения.
В Киеве открылась фотовыставка "Воля к победе", которая демонстрирует подготовку украинских спортсменов к соревнованиям в условиях войны и подчеркивает их стойкость и решимость добиться успеха, несмотря на вызовы, стоящие перед ними.
Во время ремонтных работ на крыше Версальского дворца вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей, но коллекция не пострадала.
Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.