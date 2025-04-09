Летние Олимпийские игры 2024 года

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29135 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские спортсмены вернулись после выступлений на Олимпиаде-2024 в Париже

Спортсмены по прыжкам в воду, легкой атлетике, вольной борьбе и гребле вернулись в Киев после Олимпиады-2024. Алексей Середа, занявший 8 место в прыжках с вышки, поделился впечатлениями и планами на будущее.

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Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.

спорт • 11 августа, 11:20 • 115671 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 11 августа

11 августа на Олимпиаде в Париже выступит один украинский спортсмен в вольной борьбе. Церемония закрытия Игр начнется в 22:00, Украина занимает 21 место в медальном зачете с 12 наградами.

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Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. Это третья олимпийская награда спортсмена после серебра 2016 года и золота 2020 года.

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Олимпиада-2024: 16-летняя Таисия Онофрийчук прошла в финал по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье по художественной гимнастике. Украинка заняла второе место в отборе с оценкой 135.750, финал состоится 9 августа.

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Рыбачок и Лузан вышли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-одиночках

Украинки Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан квалифицировались в полуфинал Олимпиады в Париже в каноэ-одиночках на 200 м. Обе спортсменки финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах, полуфиналы состоятся 10 августа.

спорт • 8 августа, 13:43 • 16998 просмотра

США установили первый мировой рекорд Олимпиады-2024 в легкой атлетике

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже, пробежав за 3:07. 41. Это первый мировой рекорд Игр-2024 в легкой атлетике.

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Пловец Романчук из-за болезни досрочно завершил выступления на Олимпиаде-2024

Украинский пловец Михаил Романчук был вынужден сняться с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за высокой температуры и слабости. Для двукратного призера Олимпиады-2020 выступление на Играх-2024 завершено досрочно.

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Франция усиливает защиту железной дороги после диверсии на фоне Олимпиады-2024

После диверсии на железной дороге правительство Франции и SNCF планируют усилить защиту железнодорожной сети. Увеличат количество ночных проверок и патрулирования, а также использование оборудования для наблюдения.

Новости Мира • 2 августа, 07:47 • 20383 просмотра

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 по теннису

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже испанской паре. Украина завершила выступления в теннисном турнире без медалей.

спорт • 1 августа, 17:44 • 23561 просмотра

Зеленский о "нейтральном" участии спортсменов из рф и белоруссии в Олимпийских играх: "Это полусанкции"

Президент Украины назвал полусанкциями допуск в нейтральном статусе россиян и белорусов к Олимпиаде.

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Украинская женская четверка по академической гребле не удержала место на пьедестале Олимпиады-2024

Украинские спортсменки в парной четверке по академической гребле финишировали пятыми на Олимпиаде в Париже со временем 6:23. 05. Золото завоевала команда Великобритании, серебро - Нидерланды, бронзу - Германия.

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Олимпиада-2024: соревнования по триатлону разрешили в среду после очередного теста на качество воды в Сене

Организаторы разрешили провести олимпийские соревнования по триатлону в Сене после улучшения качества воды. Решение приняли на основе последних анализов, несмотря на ночной дождь.

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Украина проиграла Китаю в четвертьфинале по фехтованию на шпагах на Олимпиаде-2024

Украинская команда уступила Китаю со счетом 41:45 в четвертьфинале турнира по фехтованию на шпагах на Олимпиаде-2024. Теперь сборная Украины будет бороться за 5-8 места в олимпийском турнире.

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«Знаю, кому не надо жать руку": Харлан об объятиях с экс-россиянкой после выигрыша боя Олимпиады

Ольга Харлан прокомментировала свои объятия с Анной Баштой после боя на Олимпиаде. Украинка подчеркнула, что Башта уже 5 лет представляет Азербайджан, а не Россию.

спорт • 30 июля, 10:57 • 18274 просмотра

Украинец Романчук не попал в финал заплыва на 800 м на Олимпиаде-2024

Украинский пловец Михаил Романчук занял 17-е место в квалификации на 800 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже. Спортсмен выразил разочарование результатом и готовится к квалификации на 1500 м.

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Фехтовальщица Харлан победила в первом поединке на Олимпиаде-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в саблях, победив японку Фукушиму со счетом 15:9. Следующий бой Харлан в 1/8 финала состоится в 15:05 по киевскому времени.

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Украинка Билодид победила в первой схватке на Олимпиаде-2024 за пять секунд

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую схватку на Олимпиаде-2024 за 5 секунд, выполнив прием на иппон. Она прошла в 1/8 финала, следующий поединок состоится примерно через час.

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Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитаций 4 российских журналистов

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже аннулировал аккредитации четырех журналистов агентства таcс. Решение принято на основании документа от французских властей со ссылкой на Кодекс внутренней безопасности Франции.

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Романчук и Свитолина понесут флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.

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На Олимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд

Южнокорейская лучница Лим Шихён установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже, набрав 694 балла. Это на 2 балла больше предыдущего рекорда, установленного ее соотечественницей Кан Чжэ Ён в 2019 году.

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Бех-Романчук выиграла бронзу в первом старте после травмы

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CNN: Военные базы США в Европе перешли в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих на вероятность террористической деятельности или нападения.

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Воля к Победе: в Киеве открыли мультимедийную выставку о несокрушимости украинских спортсменов перед Олимпийскими играми

В Киеве открылась фотовыставка "Воля к победе", которая демонстрирует подготовку украинских спортсменов к соревнованиям в условиях войны и подчеркивает их стойкость и решимость добиться успеха, несмотря на вызовы, стоящие перед ними.

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В Версальском дворце вспыхнул пожар: посетителей эвакуировали

Во время ремонтных работ на крыше Версальского дворца вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей, но коллекция не пострадала.

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Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады

Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.

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