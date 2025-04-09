Летние Олимпийские игры 2024 года

Воля к Победе: в Киеве открыли мультимедийную выставку о несокрушимости украинских спортсменов перед Олимпийскими играми

В Киеве открылась фотовыставка "Воля к победе", которая демонстрирует подготовку украинских спортсменов к соревнованиям в условиях войны и подчеркивает их стойкость и решимость добиться успеха, несмотря на вызовы, стоящие перед ними.