Украинский пловец Михаил Романчук не попал в финал по итогам квалификации в заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Олимпиады.

Детали

Романчук продемонстрировал время 7:49,75 (+8.22), не сумев пройти в восьмерку лучших, показав 17-й результат.

Добавим, что за Романчуком - олимпийский рекорд на этой дистанции.

Украинец еще поборется за выход в финал на 1500 м вольным стилем, квалификация состоится в субботу, 3 августа.

Дополнение

Романчук дал первый комментарий после непреодоленной квалификации на 800 м вольным стилем.

"Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой к 1500 м", - сказал Романчук в эксклюзивном комментарии для "Суспільне Спорт".

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