29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.

Детали

«Сегодня, 29 июля, в третий день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта», - сообщили в НОК в соцсетях.

Расписание выступлений украинских олимпийцев по киевскому времени:

Фехтование (сабля, личные), будут разыграны медали

10:00 - женщины, 1/32 финала: Елена Кравацкая

11:25 - женщины, 1/16 финала: Ольга Харлан и Алина Комащук

Пулевая стрельба (пневматический пистолет 10 м)

10:15 - микст, квалификация: Елена Костевич и Виктор Банькин

Дзюдо (весовая категория до 57 кг), будут разыграны медали

11:00 - женщины, 1/16 финала: Дарья Билодид

Академическая гребля (двойка парная легкого веса)

11:40 - мужчины, утешительный заезд: Игорь Хмара и Станислав Ковалев

Прыжки в воду (синхрон вышка 10 м), будут разыграны медали

12:00 - мужчины, финал: Кирилл Болюх и Алексей Середа

Плавание

12:13 - женщины, квалификация, 100 м на спине: Ника Шарафутдинова

12:28 - мужчины, квалификация, 800 м вольным стилем: Михаил Романчук

Настольный теннис (одиночный разряд)

13:00 - мужчины, 1/32 финала: Ярослав Жмуденко

Теннис

14:30 - женщины, второй раунд: Марта Костюк

14:30 - женщины, второй раунд: Даяна Ястремская

16:00 - женщины, парный турнир, первый раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

17:30 - женщины, парный турнир, первый раунд: Марта Костюк и Даяна Ястремская

21:30 - женщины, второй раунд: Элина Свитолина

Велосипедный спорт (маунтенбайк), будут разыграны медали

15:10 - мужчины, кросс-кантри: Александр Гудыма

Бокс (весовая категория свыше 92 кг)

17:50 - мужчины, 1/8 финала: Дмитрий Ловчинский

Спортивная гимнастика (командное многоборье), будут разыграны медали

18:30 - мужчины, финал: Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной.

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