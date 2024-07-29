29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.
29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.
Детали
«Сегодня, 29 июля, в третий день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта», - сообщили в НОК в соцсетях.
Расписание выступлений украинских олимпийцев по киевскому времени:
Фехтование (сабля, личные), будут разыграны медали
10:00 - женщины, 1/32 финала: Елена Кравацкая
11:25 - женщины, 1/16 финала: Ольга Харлан и Алина Комащук
Пулевая стрельба (пневматический пистолет 10 м)
10:15 - микст, квалификация: Елена Костевич и Виктор Банькин
Дзюдо (весовая категория до 57 кг), будут разыграны медали
11:00 - женщины, 1/16 финала: Дарья Билодид
Академическая гребля (двойка парная легкого веса)
11:40 - мужчины, утешительный заезд: Игорь Хмара и Станислав Ковалев
Прыжки в воду (синхрон вышка 10 м), будут разыграны медали
12:00 - мужчины, финал: Кирилл Болюх и Алексей Середа
Плавание
12:13 - женщины, квалификация, 100 м на спине: Ника Шарафутдинова
12:28 - мужчины, квалификация, 800 м вольным стилем: Михаил Романчук
Настольный теннис (одиночный разряд)
13:00 - мужчины, 1/32 финала: Ярослав Жмуденко
Теннис
14:30 - женщины, второй раунд: Марта Костюк
14:30 - женщины, второй раунд: Даяна Ястремская
16:00 - женщины, парный турнир, первый раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок
17:30 - женщины, парный турнир, первый раунд: Марта Костюк и Даяна Ястремская
21:30 - женщины, второй раунд: Элина Свитолина
Велосипедный спорт (маунтенбайк), будут разыграны медали
15:10 - мужчины, кросс-кантри: Александр Гудыма
Бокс (весовая категория свыше 92 кг)
17:50 - мужчины, 1/8 финала: Дмитрий Ловчинский
Спортивная гимнастика (командное многоборье), будут разыграны медали
18:30 - мужчины, финал: Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной.
Україна зберегла призові для олімпійців, але мотивація зараз інша - міністр26 июля 2024, 12:02 • 12925 просмотров