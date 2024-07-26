Украина оставила размеры призовых для олимпийцев, но мотивация у наших спортсменов сейчас другая, сообщил в эфире телемарафона в пятницу исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный, пишет УНН.

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«Не меняли размеры призовых», - сказал Бедный.

По словам и.о. министра, за первое место украинский спортсмен получит от государства 125 тысяч долларов, и «будет уменьшаться до 50-и за бронзу».

«Но я убежден, что это не является самой большой мотивацией для наших спортсменов сегодня. Все думают только о приближении нашей победы и понимают значение личных выступлений и присутствия национальной команды на этих соревнованиях. Когда кто-то видит наши флаг и герб, все приходят и выражают свою поддержку», - рассказал Бедный.

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