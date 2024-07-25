Киев • УНН
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 20:30, Свитолина станет третьей украинкой, которой доверена эта почетная миссия.
В Париже в пятницу торжественно откроют XXXIII летние Олимпийские игры. Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Теннисистка Элина Свитолина понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских Игр-2024. Об этом она сообщила в интервью. Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоится в пятницу, 26 июля, в 20:30.
Справочно
Элина Свитолина станет третьей украинкой, которой будет доверено нести национальный флаг. Во время Олимпиады Пекин-2008 флаг несла пловчиха Яна Клочкова. В Токио в 2021 году - олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич.
Зимові Олімпійські ігри-2034 відбудуться в американському Солт-Лейк-Сіті25 июля 2024, 11:31 • 8121 просмотр
Все знаменосцы Украины на летних Олимпийских играх:
1996 - Сергей Бубка
2000 - Евгений Браславец
2004 - Денис Силантьев
2008 - Яна Клочкова
2012 - Роман Гонтюк
2016 - Николай Мильчев
2021 - Елена Костевич, Богдан Никишин
Напомним,
УНН сообщал, что на Олимпийских играх 2024 в Париже выступят 140 украинских атлетов. Среди них - спортсмены, которые пережили войну, потеряли близких и дома, но продолжают бороться за победу.