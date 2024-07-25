В Париже в пятницу торжественно откроют XXXIII летние Олимпийские игры. Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Теннисистка Элина Свитолина понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских Игр-2024. Об этом она сообщила в интервью. Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоится в пятницу, 26 июля, в 20:30.

Справочно

Элина Свитолина станет третьей украинкой, которой будет доверено нести национальный флаг. Во время Олимпиады Пекин-2008 флаг несла пловчиха Яна Клочкова. В Токио в 2021 году - олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич.

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Все знаменосцы Украины на летних Олимпийских играх:

1996 - Сергей Бубка

2000 - Евгений Браславец

2004 - Денис Силантьев

2008 - Яна Клочкова

2012 - Роман Гонтюк

2016 - Николай Мильчев

2021 - Елена Костевич, Богдан Никишин

Напомним,

УНН сообщал, что на Олимпийских играх 2024 в Париже выступят 140 украинских атлетов. Среди них - спортсмены, которые пережили войну, потеряли близких и дома, но продолжают бороться за победу.