МОК выбрал Солт-Лейк-Сити местом проведения Зимних Олимпийских игр 2034 года. Президент МОК Томас Бах выразил уверенность в высоком уровне организации игр, учитывая предыдущий опыт города.
Американский город Солт-Лейк-Сити будет принимать Зимние Олимпийские игры в 2034 году. Соответствующее решение принял накануне МОК. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины и национальной олимпийской сборной, передает УНН.
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Президент МОК Томас Бах заявил, что Солт-Лейк-Сити и Юта являются давними друзьями Олимпийского движения, поэтому Международный Олимпийский комитет уверен, что организаторы сделают все возможное для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр на самом высоком уровне, как это было много лет назад.
Французькі Альпи обрані місцем проведення зимової Олімпіади-203024 июля 2024, 12:35 • 13865 просмотров