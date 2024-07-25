Американский город Солт-Лейк-Сити будет принимать Зимние Олимпийские игры в 2034 году. Соответствующее решение принял накануне МОК. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины и национальной олимпийской сборной, передает УНН.

Олимпийские игры спустя 32 года возвращаются в американьский штат Юта! Такое решение было принято членами МОК на 142-й сессии МОК в Париже - говорится в сообщении.

Президент МОК Томас Бах заявил, что Солт-Лейк-Сити и Юта являются давними друзьями Олимпийского движения, поэтому Международный Олимпийский комитет уверен, что организаторы сделают все возможное для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр на самом высоком уровне, как это было много лет назад.

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