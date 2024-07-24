Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Французские Альпы местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 году, сообщили в МОК в среду, пишет УНН.

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«Французские Альпы примут XXVI Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2030 года. Такое решение было принято членами МОК сегодня во время 142-й сессии МОК в Париже», - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование зависело от предоставления гарантии проведения Игр в сроки, установленные исполкомом МОК, поскольку это было невозможно до выборов у принимающей стороны по конституционным причинам в нынешнем политическом контексте во Франции.

Как указано, гарантия проведения Игр должна быть получена от премьер-министра не позднее 1 октября 2024 года и должна быть ратифицирована французским парламентом не позднее 1 марта 2025 года.

«Президент Макрон и все заинтересованные стороны во Французских Альпах 2030 года сегодня подтвердили свою полную приверженность Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2030 года. Мы полностью уверены, что Франция организует выдающиеся зимние Олимпийские игры с такой же креативностью, воображением и чутьем, которые мы сейчас чувствуем в Париже 2024 года», - сказал президент МОК Томас Бах.

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