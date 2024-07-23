Федеральный кабинет министров Германии готовится утвердить декларацию о намерениях по новой заявке на проведение Олимпийских игр. Целью является подача заявки на проведение, предположительно, летних Игр 2040 года, сообщает немецкое издание ZDF со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

"Незадолго до начала летних Олимпийских игр в Париже федеральный кабинет министров хочет в среду утвердить декларацию о намерениях относительно новой олимпийской заявки Германии. Соответствующую информацию ZDF подтвердили в правительственных кругах. Целью, вероятно, является подача заявки на участие в летних Играх 2040 года", - пишет издание.

Недавно велись спорные дискуссии о попытке Германии в 2036 году. В федеральном бюджете правительство "светофора" уже предоставило финансирование в размере 2,2 миллиона евро на 2025 год для возможного процесса подачи заявки Германии на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

Немецкая конфедерация олимпийского спорта (DOSB) уже приняла фундаментальное решение о дальнейшей подаче заявки в декабре прошлого года.

7 декабря DOSB, как указано, хочет принять решение о дальнейших шагах на своем общем собрании в Саарбрюккене. "Мы обязательно объяснимся в первой половине 2025 года, кто является заявителем, что мы делаем и как продвигаемся вперед", - заявил в субботу президент DOSB Томас Вайкерт.

Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Рейнско-Рурский регион особенно выразили заинтересованность в подаче заявок о намерениях.

Прошлые олимпийские кампании, прошедшие в Германии, провалились из-за сопротивления и голосования населения Мюнхена и Гамбурга.

Дополнение

После Игр в Париже, которые откроются в пятницу, Лос-Анджелес станет следующим хозяином летних Игр 2028 года. Олимпийские игры запланированы на 2032 год в Брисбене, Австралия.