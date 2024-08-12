Украинские спортсмены вернулись после выступлений на Олимпиаде-2024 в Париже

В столицу Украины вернулись тренеры и спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде-2024. Среди них представители таких видов спорта, как: прыжки в воду, легкая атлетика, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ.

Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

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В Киев из Франции прибыли спортсмены, тренеры и персонал сборных команд Украины. В столицу вернулась часть из украинских участников Олимпиады-2024, которые представляют такие виды дисциплин, как прыжки в воду, легкая атлетика, вольная борьба и гребля на байдарках.

Прыгун в воду Алексей Середа, занявший восьмое место в финале прыжков с 10-метровой вышки, прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2024.

Буду отдыхать, но если спрашиваете о выступлении, - немного недоволен - сказал спортсмен.

Он также вспомнил, что перед последним прыжком он услышал, как живо аплодировали трибуны.

"Ко мне еще иностранцы подходили. Говорят, - ого, тебя так поддерживают" - сказал украинский прыгун в воду.

Алексей Середа планирует отдохнуть и начать готовиться к чемпионату Европы, который состоится через год.

Україна посіла 22 місце у медальному заліку Олімпіади-2024