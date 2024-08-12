Украинские спортсмены вернулись после выступлений на Олимпиаде-2024 в Париже
Киев • УНН
Спортсмены по прыжкам в воду, легкой атлетике, вольной борьбе и гребле вернулись в Киев после Олимпиады-2024. Алексей Середа, занявший 8 место в прыжках с вышки, поделился впечатлениями и планами на будущее.
В столицу Украины вернулись тренеры и спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде-2024. Среди них представители таких видов спорта, как: прыжки в воду, легкая атлетика, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ.
Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
В Киев из Франции прибыли спортсмены, тренеры и персонал сборных команд Украины. В столицу вернулась часть из украинских участников Олимпиады-2024, которые представляют такие виды дисциплин, как прыжки в воду, легкая атлетика, вольная борьба и гребля на байдарках.
Прыгун в воду Алексей Середа, занявший восьмое место в финале прыжков с 10-метровой вышки, прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2024.
Буду отдыхать, но если спрашиваете о выступлении, - немного недоволен
Он также вспомнил, что перед последним прыжком он услышал, как живо аплодировали трибуны.
"Ко мне еще иностранцы подходили. Говорят, - ого, тебя так поддерживают" - сказал украинский прыгун в воду.
Алексей Середа планирует отдохнуть и начать готовиться к чемпионату Европы, который состоится через год.
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