Украина заняла 22 место в медальном зачете Олимпиады-2024
Киев • УНН
Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.
Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что это лучший результат за 12 лет на Олимпийских играх. Рекордом остается девятое место на Играх-1996.
Победителями медального зачета Олимпиады-2024 стали Соединенные Штаты. Они опередили Китай благодаря большему количеству серебряных наград.
По состоянию на теперь уже началась церемония закрытия Олимпиады-2024.
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Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями11 августа 2024, 11:20 • 95974 просмотра