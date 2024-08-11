Украина заняла 22 место в медальном зачете Олимпиады-2024

Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это лучший результат за 12 лет на Олимпийских играх. Рекордом остается девятое место на Играх-1996.

Победителями медального зачета Олимпиады-2024 стали Соединенные Штаты. Они опередили Китай благодаря большему количеству серебряных наград.

По состоянию на теперь уже началась церемония закрытия Олимпиады-2024.

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Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями