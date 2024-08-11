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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина заняла 22 место в медальном зачете Олимпиады-2024

Украина заняла 22 место в медальном зачете Олимпиады-2024

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 19:10  •  7554 просмотра

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Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.

Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это лучший результат за 12 лет на Олимпийских играх. Рекордом остается девятое место на Играх-1996.

Победителями медального зачета Олимпиады-2024 стали Соединенные Штаты. Они опередили Китай благодаря большему количеству серебряных наград.

По состоянию на теперь уже началась церемония закрытия Олимпиады-2024.

Смотрите прямую трансляцию вживую на YouTube-канале Суспільне Спорт.

Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями11 августа 2024, 11:20 • 95974 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортОлимпиада
natsionalnii-olimpiiskii-komitetНациональный олимпийский комитет
suspilneSuspilne
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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