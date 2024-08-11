Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
Киев • УНН
Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями, передает УНН со ссылкой на Супильне.
Детали
Издание отмечает, что три золотые награды на Играх в Париже - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.
Український борець Мчедлідзе програв бронзову сутичку на Олімпіаді-202411 августа 2024, 11:00 • 10175 просмотров
Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Эксклюзив