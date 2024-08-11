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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 11:20  •  23389 просмотра

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Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями, передает УНН со ссылкой на Супильне.

Детали

Издание отмечает, что три золотые награды на Играх в Париже - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.

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Український борець Мчедлідзе програв бронзову сутичку на Олімпіаді-202411 августа 2024, 11:00 • 10175 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спортОлимпиада
litni-olimpiiski-ihry-2024Летние Олимпийские игры 2024 года
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Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
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Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

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