Украинский борец Мчедлидзе проиграл бронзовую схватку на Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Мурази Мчедлидзе потерпел поражение в борьбе за бронзовую медаль Олимпиады-2024 по вольной борьбе. Украинец проиграл азербайджанцу Магомедхану Магомедову со счетом 0:10, завершив выступления Украины на Играх.
Украинский борец Мурази Мчедлидзе потерпел поражение в "бронзовой" схватке Олимпиады в вольной борьбе, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Украинский борец уступил представителю Азербайджана Магомедхану Магомедову со счетом 0:10.
Издание добавляет, что украинские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийских играх-2024.
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