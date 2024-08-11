Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 11 августа
Киев • УНН
11 августа на Олимпиаде в Париже выступит один украинский спортсмен в вольной борьбе. Церемония закрытия Игр начнется в 22:00, Украина занимает 21 место в медальном зачете с 12 наградами.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 11 августа будет соревноваться 1 представитель национальной сборной Украины в вольной борьбе. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Сегодня, 11 августа, в 16-й - заключительный день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже будет соревноваться 1 представитель национальной сборной Украины,
Детали
Вашему вниманию расписание выступления по киевскому времени:
Вольная борьба
12:00 - мужчины, в.к. до 97 кг, утешительная схватка: Мурази Мчедлидзе.
Отмечается, что церемония закрытия ХХХІІІ Олимпийских Игр в Париже начнется в 22:00.
Украина с 12 наградами занимает 21 позицию в медальном зачете Олимпиады-202410 августа 2024, 21:44 • 18420 просмотров