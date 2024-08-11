Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 11 августа

"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме 14 часов назад • 46921 просмотра

В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье 15 часов назад • 41199 просмотра

В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать 16 часов назад • 46971 просмотра

Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз 17 часов назад • 39836 просмотра