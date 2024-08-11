Украина с 12 наградами занимает 20-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

На Олимпийских играх - 2024 в Париже 10 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, гребле, вольной борьбе, современном пятиборье, художественной гимнастике, брейкинге, легкой атлетике, синхронном плавании, женской борьбе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Украина с 12 медалями занимает 20-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024.

Результаты выступления спортсменов национальной сборной Украины 10 августа, в 15-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже:

Женская борьба

Весовая категория до 62 кг, женщины, финал: Ирина Коляденко (Украина) завоевала серебро, проиграв Сакуре Мотоки (Япония) - 1:12.

Прыжки в воду

Вышка 10 м, мужчины, 1/2 финала: Алексей Середа 11 место (405.05), квалифицировался в финал (топ-12).финал: Алексей Середа 8 место (426.90).

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарка-одиночка 500 м, женщины, 1/2 финала: Мария Повх 6 место (1:52.51), прошла в финал С.финал С: Мария Повх 8 место (2:00.94).Каноэ-одиночка 200 м, женщины, 1/2 финала: Людмила Лузан 7 место (46.67), вышла в финал В, Анастасия Рыбачок 8 место (47.76), вышла в финал В.финал В: Людмила Лузан не стартовала, Анастасия Рыбачок 6 место (47.71).

Вольная борьба

Весовая категория до 125 кг, мужчины, утешительная схватка: Александр Хоцяновский - Роберт Баран (Польша) - 0:3.

Вольная борьба

Весовая категория до 97 кг, мужчины, 1/8 финала: Мурази Мчедлидзе (Украина) - Ибрагим Чифтчи (Турция) - 5:1.1/8 финала:Мурази Мчедлидзе (Украина) - Гиви Матчарашвили (Грузия) - 0:11.

Современное пятиборье

Женщины, полуфинал В: Валерия Пермыкина 10 место (1377 очков), не прошла в финал.

Художественная гимнастика

Групповые упражнения, многоборье, финал: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская 7 место 65.700 балла).

Брейкинг

Мужчины, квалификация, группа В: Олег "Kuzya" Кузнецов 3 место, 3 раунда (29 голосов), не прошел в четвертьфинал.

Легкая атлетика

Прыжки в высоту, мужчины, финал: Олег Дорощук 6 место (2.31 м, личный рекорд).

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа: Марина Алексиива, Владислава Алексиива 5 место, в сумме - 538.6684 балла.

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