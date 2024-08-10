Олимпийский чемпион Хижняк вернулся в Украину: как встречали
Киев • УНН
Александр Хижняк, олимпийский чемпион по боксу, вернулся из Парижа в Украину. Его торжественно встретили на главном вокзале страны, где он пополнил железнодорожную коллекцию чемпионским артефактом.
Александр Хижняк, олимпийский чемпион по боксу, вернулся с Олимпийских игр - 2024 в Париже в Украину. Его торжественно встретили на главном вокзале страны, сообщили в Укрзализныце в субботу, поделившись фотографиями, пишет УНН.
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"Олимпийский чемпион. Пограничник. "Полтавский танк". Перрон главного вокзала страны едва вместил всех желающих встретить Александра Хижняка, который только что вернулся поездом из Парижа с олимпийским "золотом", - рассказали в Укрзализныце.
Также в компании сообщили о пополнении железнодорожной коллекции чемпионским артефактом.
Олександр Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-20247 августа 2024, 21:24 • 19595 просмотров