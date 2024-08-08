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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024

Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 21:24  •  56 просмотра

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Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.

Украинец Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024.  Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Хижняк стал олимпийским чемпионом в боксе в весе до 80 кг.

В финале Парижа-2024 украинец одолел чемпиона мира из Казахстана раздельным решением судей - 3:2.

Это третья золотая медаль Украины на Олимпиаде-2024. И первое "золото" в карьере Хижняка, на Играх-2020 он стал вице-чемпионом.

Олімпійські ігри. День 11: результати виступів українців за 6 серпня6 августа 2024, 19:20 • 20805 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортОлимпиада
natsionalnii-olimpiiskii-komitetНациональный олимпийский комитет
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан
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