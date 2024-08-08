Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.
Украинец Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
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Хижняк стал олимпийским чемпионом в боксе в весе до 80 кг.
В финале Парижа-2024 украинец одолел чемпиона мира из Казахстана раздельным решением судей - 3:2.
Это третья золотая медаль Украины на Олимпиаде-2024. И первое "золото" в карьере Хижняка, на Играх-2020 он стал вице-чемпионом.
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