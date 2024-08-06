Олимпийские игры. День 11: результаты выступлений украинцев за 6 августа

6 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже состоялся одиннадцатый соревновательный день. Украинская команда была представлена 11 спортсменами, которые соревновались в различных дисциплинах, продолжая бороться за место на пьедестале, передает УНН.

Детали

Гребля на байдарках и каноэ: Байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Ивана Семикина и Игоря Трунова прошла в полуфинал, показав пятый результат в четвертьфинале. Полуфинальные заезды состоятся 8 августа.

Скалолазание: Евгения Казбекова, выступая в многоборье, заняла 14-ю позицию в полуфинале с результатом 39,5 очка. Следующая часть соревнований состоится 8 августа, где она будет иметь шанс попасть в финал.

Борьба: Оксана Ливач показала отличную технику в вольной борьбе до 50 кг, одержав победу в 1/8 финала. Хотя в четвертьфинале она уступила индийской спортсменке Винеш Пхегот, Ливач продолжит борьбу за "бронзу".

Легкая атлетика: Артур Фельфнер не смог выйти в финал в метании копья, завершив квалификацию с результатом 81,84 метра. Анна Рыжикова также не прошла в финал в беге на 400 м с барьерами.

Украинская команда продолжает соревнования на Олимпиаде, представляя страну в различных дисциплинах. На данный момент сборная имеет семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые, что позволяет занимать 18-ю позицию в общем медальном зачете.

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