Олимпийские игры. День 11: результаты выступлений украинцев за 6 августа

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСП уволил судью Верховного Суда Князева

ВСП уволил судью Верховного Суда Князева

  •  45030 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  113164 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  54629 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

  •  53267 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  94243 просмотра
публикации
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  94243 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  113164 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  157840 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  167447 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  155627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

  •  17257 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  103052 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  100727 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  108808 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  104710 просмотра
Актуальное
Олимпийские игры. День 11: результаты выступлений украинцев за 6 августа

Олимпийские игры. День 11: результаты выступлений украинцев за 6 августа

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 19:20  •  214 просмотра

Read in English

На 11-й день Олимпиады-2024 украинцы соревновались в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. Сборная Украины имеет 7 медалей и занимает 18-е место в медальном зачете.

6 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже состоялся одиннадцатый соревновательный день. Украинская команда была представлена 11 спортсменами, которые соревновались в различных дисциплинах, продолжая бороться за место на пьедестале, передает УНН.

Детали

Гребля на байдарках и каноэ: Байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Ивана Семикина и Игоря Трунова прошла в полуфинал, показав пятый результат в четвертьфинале. Полуфинальные заезды состоятся 8 августа.

Скалолазание: Евгения Казбекова, выступая в многоборье, заняла 14-ю позицию в полуфинале с результатом 39,5 очка. Следующая часть соревнований состоится 8 августа, где она будет иметь шанс попасть в финал.

Борьба: Оксана Ливач показала отличную технику в вольной борьбе до 50 кг, одержав победу в 1/8 финала. Хотя в четвертьфинале она уступила индийской спортсменке Винеш Пхегот, Ливач продолжит борьбу за "бронзу".

Легкая атлетика: Артур Фельфнер не смог выйти в финал в метании копья, завершив квалификацию с результатом 81,84 метра. Анна Рыжикова также не прошла в финал в беге на 400 м с барьерами.

Украинская команда продолжает соревнования на Олимпиаде, представляя страну в различных дисциплинах. На данный момент сборная имеет семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые, что позволяет занимать 18-ю позицию в общем медальном зачете.

Шведський легкоатлет на Олімпійських іграх-2024 встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною5 августа 2024, 20:42 • 21190 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортОлимпиада
olimpiiskie-igriОлимпийские игры
parizhПариж
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  65993 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  100243 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  87017 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  81067 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  78280 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  98840 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113636 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107540 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106423 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91596 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Популярные

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  94243 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

  •  53267 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  54629 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  113164 просмотра
ВСП уволил судью Верховного Суда Князева

ВСП уволил судью Верховного Суда Князева

  •  45030 просмотра

Публикации

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  94243 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  113164 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  157840 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  167447 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  155627 просмотра

Война

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

  •  3853 просмотра
Находится в состоянии средней тяжести: мэр Харькова о состоянии 8-месячного младенца в результате обстрела

Находится в состоянии средней тяжести: мэр Харькова о состоянии 8-месячного младенца в результате обстрела

  •  14253 просмотра
В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

  •  16922 просмотра
Войска рф ударили по Херсону из артиллерии: два человека ранены

Войска рф ударили по Херсону из артиллерии: два человека ранены

  •  17942 просмотра
москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  25576 просмотра

политика

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  25576 просмотра
Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

  •  23427 просмотра
В НАТО показали, как учились украинские пилоты на F-16

В НАТО показали, как учились украинские пилоты на F-16

  •  21459 просмотра
В минобороны рф говорят, что отбросили диверсантов из курской области. Однако губернатор региона говорит, что бои продолжаются

В минобороны рф говорят, что отбросили диверсантов из курской области. Однако губернатор региона говорит, что бои продолжаются

  •  24947 просмотра
МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно

МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно

  •  23257 просмотра

Война

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

  •  3853 просмотра
Находится в состоянии средней тяжести: мэр Харькова о состоянии 8-месячного младенца в результате обстрела

Находится в состоянии средней тяжести: мэр Харькова о состоянии 8-месячного младенца в результате обстрела

  •  14253 просмотра
В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

  •  16922 просмотра
Войска рф ударили по Херсону из артиллерии: два человека ранены

Войска рф ударили по Херсону из артиллерии: два человека ранены

  •  17942 просмотра
москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  25576 просмотра

политика

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  25576 просмотра
Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

  •  23427 просмотра
В НАТО показали, как учились украинские пилоты на F-16

В НАТО показали, как учились украинские пилоты на F-16

  •  21459 просмотра
В минобороны рф говорят, что отбросили диверсантов из курской области. Однако губернатор региона говорит, что бои продолжаются

В минобороны рф говорят, что отбросили диверсантов из курской области. Однако губернатор региона говорит, что бои продолжаются

  •  24947 просмотра
МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно

МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях: что известно

  •  23257 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  105939 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  110234 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  124100 просмотра

Экономика

Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер

Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер

  •  14283 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налогов: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налогов: детали

  •  26106 просмотра
Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

  •  16327 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  23650 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

  •  17734 просмотра

Киев

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  19838 просмотра
"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  22617 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  20276 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  22466 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  23489 просмотра