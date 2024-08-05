Шведский легкоатлет Арманд Дуплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом, пишет CNN, передает УНН.

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24-летний спортсмен на Олимпийских играх-2024 в Париже с третьей попытки взял высоту 6.25 метров.

Дуплантис во второй раз в своей карьере побеждает на Олимпийских играх.

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