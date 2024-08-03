Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже, пробежав за 3:07.41. Это первый мировой рекорд Игр-2024 в легкой атлетике.
Сборная США установила первый мировой рекорд Олимпийских игр - 2024 в Париже в легкой атлетике во время смешанного эстафетного бега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Игр.
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"Первый вечер на Стад де Франс, и мы уже имеем наш первый мировой рекорд! Он был установлен в первом забеге смешанной эстафеты 4×400 м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сборная США - Вернон Норвуд, Шамьер Литтл, Брайс Дедмон и Кайлин Браун пересекли финишную черту за 3:07.41, улучшив предыдущий рекорд более чем на секунду.
Как пишет Reuters, предыдущий рекорд 3:08,80 они установили на чемпионате мира 2023 года в Будапеште.
"Я всегда знал, что мы будем бежать быстро, и мы говорили о том, что для завоевания медали понадобится рекорд", - сказал американец Шамьер Литтл.
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