На Олимпийских играх - 2024 в Париже 3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 3 августа, в восьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта», - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Стендовая стрельба (скит)

10:00 - женщины, квалификация: Ирина Маловичко

Велоспорт (шоссе), будут разыграны медали

12:00 - мужчины, групповая гонка: Анатолий Будяк

Плавание (1500 м вольный стиль)

12:30 - мужчины, квалификация: Михаил Романчук

Фехтование (сабля, командные), будут разыграны медали

14:00 - женщины, 1/4 финала: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова

Спортивная гимнастика, будут разыграны медали

16:30 - мужчины, вольные упражнения, финал: Илья Ковтун

18:16 - мужчины, конь-махи, финал: Олег Верняев

Гребной слалом (каяк-кросс)

16:30 - женщины, раунд 1: Виктория Ус

Легкая атлетика

21:20 - женщины, финал, тройной прыжок: Марина Бех-Романчук

Итоги соревновательного дня 2 августа

В седьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 7 видах спорта. Боксер Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады - как минимум «бронзу».

Прыжки в воду (синхрон трамплин 3 м)

Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли седьмое место в финале (348.27)

Академическая гребля

Игорь Хмара и Станислав Ковалев финишировали пятыми в финале B и на 11-м месте завершили соревнования среди двоек парных легкого веса

Пулевая стрельба (малокалиберный пистолет 25 м)

Елена Костевич, показав 25-й результат в квалификации, не смогла выйти в финал и завершила свои выступления на Олимпиаде

Дзюдо (весовая категория 78 кг+)

Кристина Гоман уступила по шидо в 1/16 финала Марит Кампс из Нидерландов и завершила борьбу на Играх

Легкая атлетика

Михаил Кохан с результатом 77.42 м уверенно квалифицировался в финал соревнований в метании молота

В женских прыжках в высоту в финал вышли две из трех представительниц Украины - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Для этого им оказалось достаточным преодолеть высоту 1.95 м. Юлия Левченко не сумела взять 1.83 м

Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко и Марьяна Шостак с результатом 3:15.51 минуты заняли шестое место в своей группе и стали 14 в целом в квалификационном раунде смешанной эстафеты 4х400 метров. В финал попасть украинский квартет не смог.

Роман Кокошко с результатом 19,36 м в толкании ядра завершил выступления на Олимпиаде на этапе квалификации

Гребной слалом (каяк-кросс)

Виктория Ус показала 26-й результат в квалификации и продолжит борьбу 3 августа в первом раунде.

Бокс (весовая категория 80 кг)

Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024 в Париже! В 1/4 финала он одолел Вандерсона Перейру из Бразилии единогласным решением судей - 5:0

«В медальном зачете, с двумя наградами (1 серебро, 1 бронза) Украина занимает 41 позицию», - сообщили в НОК.