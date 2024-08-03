3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике. Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 3 августа, в восьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта», - сообщили в НОК.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Стендовая стрельба (скит)
10:00 - женщины, квалификация: Ирина Маловичко
Велоспорт (шоссе), будут разыграны медали
12:00 - мужчины, групповая гонка: Анатолий Будяк
Плавание (1500 м вольный стиль)
12:30 - мужчины, квалификация: Михаил Романчук
Фехтование (сабля, командные), будут разыграны медали
14:00 - женщины, 1/4 финала: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова
Спортивная гимнастика, будут разыграны медали
16:30 - мужчины, вольные упражнения, финал: Илья Ковтун
18:16 - мужчины, конь-махи, финал: Олег Верняев
Гребной слалом (каяк-кросс)
16:30 - женщины, раунд 1: Виктория Ус
Легкая атлетика
21:20 - женщины, финал, тройной прыжок: Марина Бех-Романчук
Итоги соревновательного дня 2 августа
В седьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 7 видах спорта. Боксер Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады - как минимум «бронзу».
Прыжки в воду (синхрон трамплин 3 м)
Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли седьмое место в финале (348.27)
Академическая гребля
Игорь Хмара и Станислав Ковалев финишировали пятыми в финале B и на 11-м месте завершили соревнования среди двоек парных легкого веса
Пулевая стрельба (малокалиберный пистолет 25 м)
Елена Костевич, показав 25-й результат в квалификации, не смогла выйти в финал и завершила свои выступления на Олимпиаде
Дзюдо (весовая категория 78 кг+)
Кристина Гоман уступила по шидо в 1/16 финала Марит Кампс из Нидерландов и завершила борьбу на Играх
Легкая атлетика
Михаил Кохан с результатом 77.42 м уверенно квалифицировался в финал соревнований в метании молота
В женских прыжках в высоту в финал вышли две из трех представительниц Украины - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Для этого им оказалось достаточным преодолеть высоту 1.95 м. Юлия Левченко не сумела взять 1.83 м
Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко и Марьяна Шостак с результатом 3:15.51 минуты заняли шестое место в своей группе и стали 14 в целом в квалификационном раунде смешанной эстафеты 4х400 метров. В финал попасть украинский квартет не смог.
Роман Кокошко с результатом 19,36 м в толкании ядра завершил выступления на Олимпиаде на этапе квалификации
Гребной слалом (каяк-кросс)
Виктория Ус показала 26-й результат в квалификации и продолжит борьбу 3 августа в первом раунде.
Бокс (весовая категория 80 кг)
Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024 в Париже! В 1/4 финала он одолел Вандерсона Перейру из Бразилии единогласным решением судей - 5:0
«В медальном зачете, с двумя наградами (1 серебро, 1 бронза) Украина занимает 41 позицию», - сообщили в НОК.