Южнокорейская лучница Лим Шихён стала первым человеком, который установил мировой рекорд на Олимпийских играх - 2024 в Париже, превзойдя результат, установленный ее соотечественницей Кан Чхэ Ён в 2019 году, пишет УНН со ссылкой на Международную федерацию стрельбы из лука.

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Лим установила мировой рекорд в 694 балла, стала лидером женской квалификации на первой сессии соревнований в Париже-2024, а ее команда также установила новый олимпийский рекорд.

"Это мои первые Олимпийские игры, поэтому я хотела выложиться на полную, - сказала она. - Я готовилась к этому. А потом я просто пыталась получить от этого наслаждение. Результат пошел".

Результат Лим на два больше, чем предыдущий мировой рекорд (692), установленный Кан Чхэ Ён на чемпионате мира по стрельбе из лука Hyundai в 2019 году. Это на 14 очков больше, чем олимпийский рекорд в 680, установленный Ан Сан три года назад.

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