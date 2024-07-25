Вероника Марченко завершила квалификационный раунд по стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже на 25 месте с 657 очками. Ее соперницей в 1/32 финала станет 19-летняя Ли Чай Ци из Китайского Тайбэя.
Украина сегодня стартовала на Олимпийских играх - 2024 в Париже в стрельбе из лука, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 25 июля, за день до официального открытия ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже, свой путь начала национальная сборная по стрельбе из лука.
Федерация стрельбы из лука Украины сообщила, что Украину представляют двое наших спортсменов: Михаил Усач (Ровенская область) и Вероника Марченко (Львовская область).
Они будут соревноваться за награды в личном первенстве, и соревнованиях смешанных команд.
Для Вероники это уже третья Олимпиада, в то время как Михаил впервые будет в ней участвовать.
Квалификационный раунд был запланирован так:
10:30 - рейтинговый раунд, женщины: Вероника Марченко
15:15 - рейтинговый раунд, мужчины: Михаил Усач
Квалификацию стрельбы из лука не транслируют.
При этом «Суспільне Спорт» сообщило, что в итоге сегодняшнего выступления Вероника Марченко заняла 25-е место - закончила квалификационный раунд с 657 очками. Это означает, что ее соперницей в 1/32 финала станет 19-летняя представительница Китайского Тайбэя Ли Чай Ци, которая в 2024 году дебютировала на уровне соревнований Кубка мира.
Расписание
25.07. Четверг
Квалификационный раунд
30.07-01.08. Вторник-четверг
Элиминационный раунд у мужчин и женщин (1/32 и 1/16)
02.08. Пятница
Смешанные команды
03.08. Суббота
Женщины - Личное первенство
04.08. Воскресенье
Мужчины - Личное первенство