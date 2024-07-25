Украина сегодня стартовала на Олимпийских играх - 2024 в Париже в стрельбе из лука, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 25 июля, за день до официального открытия ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже, свой путь начала национальная сборная по стрельбе из лука.

Федерация стрельбы из лука Украины сообщила, что Украину представляют двое наших спортсменов: Михаил Усач (Ровенская область) и Вероника Марченко (Львовская область).

Они будут соревноваться за награды в личном первенстве, и соревнованиях смешанных команд.

Для Вероники это уже третья Олимпиада, в то время как Михаил впервые будет в ней участвовать.

Квалификационный раунд был запланирован так:

10:30 - рейтинговый раунд, женщины: Вероника Марченко

15:15 - рейтинговый раунд, мужчины: Михаил Усач

Квалификацию стрельбы из лука не транслируют.

При этом «Суспільне Спорт» сообщило, что в итоге сегодняшнего выступления Вероника Марченко заняла 25-е место - закончила квалификационный раунд с 657 очками. Это означает, что ее соперницей в 1/32 финала станет 19-летняя представительница Китайского Тайбэя Ли Чай Ци, которая в 2024 году дебютировала на уровне соревнований Кубка мира.

Расписание

25.07. Четверг

Квалификационный раунд

30.07-01.08. Вторник-четверг

Элиминационный раунд у мужчин и женщин (1/32 и 1/16)

02.08. Пятница

Смешанные команды

03.08. Суббота

Женщины - Личное первенство

04.08. Воскресенье

Мужчины - Личное первенство