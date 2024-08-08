Олимпиада-2024: 16-летняя Таисия Онофрийчук прошла в финал по художественной гимнастике
Киев • УНН
Таисия Онофрийчук квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье по художественной гимнастике. Украинка заняла второе место в отборе с оценкой 135.750, финал состоится 9 августа.
16-летняя Таисия Онофрийчук отобралась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне.Спорт".
Детали
За все четыре упражнения украинка получила оценку 135.750 - уступила Софии Рафаэлли, занявшей первое место, лишь 3.350 баллами.
А впрочем, Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Финал состоится уже завтра - 9 августа.
Напомним
Украинки Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан квалифицировались в полуфинал Олимпиады в Париже в каноэ-одиночках на 200 м. Обе спортсменки финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах, полуфиналы состоятся 10 августа.