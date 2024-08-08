Олимпиада-2024: 16-летняя Таисия Онофрийчук прошла в финал по художественной гимнастике

16-летняя Таисия Онофрийчук отобралась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

Детали

За все четыре упражнения украинка получила оценку 135.750 - уступила Софии Рафаэлли, занявшей первое место, лишь 3.350 баллами.

А впрочем, Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Финал состоится уже завтра - 9 августа.

Напомним

Украинки Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан квалифицировались в полуфинал Олимпиады в Париже в каноэ-одиночках на 200 м. Обе спортсменки финишировали первыми в своих четвертьфинальных заездах, полуфиналы состоятся 10 августа.