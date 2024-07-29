Оргкомитет Олимпийских игр в Париже аннулировал аккредитации четырех журналистов агентства таcс. Решение принято на основании документа от французских властей со ссылкой на Кодекс внутренней безопасности Франции.
Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил аккредитаций четырех российских журналистов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже аннулировал аккредитации для четырех журналистов агентства таcс, ссылаясь на документ от французских властей. В документе указана ссылка на статью Кодекса внутренней безопасности Франции.
Французская сторона ранее отказала в аккредитации некоторым российским журналистам, объясняя это опасением возможных попыток шпионажа.
У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11 февраля 2024, 12:36 • 66381 просмотр