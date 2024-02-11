У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный
Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, которые заявляют о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с Путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.
рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО
россияне пытаются изобразить нового военного руководителя Украины как пророссийского, ища его вероятные связи с Россией и распространяя соответствующие комментарии, чтобы подорвать доверие к Вооруженным силам Украины.
Трамп заявил, что будет поощрять рф атаковать союзников по НАТО, которые мало платят: в Белом доме отреагировали
Комментарии Трампа о том, что он будет поощрять россию нападать на союзников по НАТО, которые не платят достаточно, Белый дом назвал "ужасными и безумными".
Разведка подтвердила использование рф Starlink на фронте: перехват разговора
Украинская разведка подтверждает, что российские войска используют спутниковые терминалы Starlink на фронте для доступа к интернету.
Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт и его жена одновременно ушли из жизни
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Евгения умерли в возрасте 93 лет, держась за руки.
За прошедшие сутки под ударом российской армии были 12 областей Украины: оккупанты пытались достать 142 объекта инфраструктуры
Российские войска атаковали 12 областей Украины из минометов, танков, артиллерии и авиации, обстреляв 138 населенных пунктов и 142 объекта инфраструктуры, вызвав жертвы среди гражданского населения, тогда как на фронте было отражено более 90 атак.
Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка
Бабушка и ее 16-летняя внучка благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию после того, как не смогли выехать из оккупированного региона из-за страха прохождения через вражеские блокпосты.
Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"
Россияне начали чаще использовать бронегруппы для поддержки пехотных штурмовых групп в атаках в зоне проведения операции Объединенных сил "Таврия".
Последствия российских авиаударов по гражданским: начато расследование по убийству и ранению жителей Харьковской области
Женщина погибла и мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по поселку Водяное в Харьковской области, Украина.
F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине
В Украине адаптируется инфраструктура для безопасной эксплуатации будущих истребителей F-16 и предотвращения их нападения со стороны российских вооруженных сил.