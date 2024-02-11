У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный

Украина продолжает публично настаивать, предоставляя доказательства того, что некоторые якобы нейтральные спортсмены рф собирают на российскую армию, фотографируются с Путиным. Об этом отметил в. и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Влияние россиян в Международной спортивной федерации является достаточно мощным. Их лобби позволяет продавить любое решение - все же МОК взял на себя обязательства по дополнительной верификации таких атлетов. (...) Но никакой нейтральности в спорте быть не может. - подчеркнул в. и. о. министра.

По словам Бедного, Украина приводит свои аргументы и доказательства.

Мы приводим свои аргументы. Некоторые федерации говорят о получении лицензии такими атлетами, как например, Владислав Ларин, который по мнению Федерации Тхэквондо является нейтральным. Мы предоставляем доказательства того, как он собирает на армию оккупантов. На таких борцов, как Заур Угуев, например, который фотографируется с Путиным. - сказал он.

Украина дальше продолжает публично настаивать, обращаться и общаться с представителями стран Европы, и представителями Франции, как страны организатора (Олимпийских игр - ред), - отметил чиновник.

Необходимо чтобы процесс верификации спортсменов был как можно более открытым, транспарентным; чтобы Украина могли предоставить свои доказательства в этом процессе, "относительно того, почему мы считаем, что они не являются нейтральными", - сказал в. и. о. министра молодежи и спорта Украины.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Украина пока не принимала окончательного решения относительно участия в Олимпийских играх.