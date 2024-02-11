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У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний

У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний

Київ • УНН

 • 66601 перегляди

Україна продовжує наполягати на тому, що деякі російські спортсмени, які заявляють про нейтралітет, насправді підтримують російських військових і зустрічаються з Путіним, надаючи докази міжнародним спортивним організаціям.

Україна продовжує публічно наполягати, надаючи докази того, що деякі, начебто нейтральні, спортсмени рф збирають на російську армію, фотографуються з путіним. Про це зазначив т. в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону "Єдині новини"., передає УНН.

Вплив росіян у Міжнародній спортивних федераціях є досить потужним. Їх лобі дозволяє продавити будь-яке рішення - все ж таки МОК взяв на себе зобов’язання по додатковій верифікації таких атлетів. (..) Але ніякої нейтральності в спорті бути не може. 

– наголосив т. в. о. міністра.

За словами Бідного, Україна наводить свої аргументи та докази.

Ми наводимо свої аргументи. Деякі федерації говорять про набуття ліцензії такими атлетами, як наприклад, Владислав Ларін, який на думку Федерації Тхеквондо є нейтральним. Ми надаємо докази того, як він збирає на армію окупантів. На таких борців, як Заур Угуєв, наприклад, який фотографується з Путіним.

 – сказав він.

Україна далі продовжує публічно наполягати, звертатися та спілкуватися з представниками країн Європи, і представниками Франції, як країни організатора (Олімпійських ігор – ред), - зазначив посадовець.

Необхідно аби процес верифікації спортсменів був як можна більше відкритим, транспарентним; щоб Україна могли надати свої докази в цьому процесі, "щодо того, чому ми вважаємо, що вони не є нейтральними", - сказав т. в. о. міністра молоді та спорту України.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна поки не приймала остаточного рішення щодо участі в Олімпійських іграх.

Ігор Тележніков

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