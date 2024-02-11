У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний

Україна продовжує публічно наполягати, надаючи докази того, що деякі, начебто нейтральні, спортсмени рф збирають на російську армію, фотографуються з путіним. Про це зазначив т. в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону "Єдині новини"., передає УНН.

Вплив росіян у Міжнародній спортивних федераціях є досить потужним. Їх лобі дозволяє продавити будь-яке рішення - все ж таки МОК взяв на себе зобов’язання по додатковій верифікації таких атлетів. (..) Але ніякої нейтральності в спорті бути не може.

За словами Бідного, Україна наводить свої аргументи та докази.

Ми наводимо свої аргументи. Деякі федерації говорять про набуття ліцензії такими атлетами, як наприклад, Владислав Ларін, який на думку Федерації Тхеквондо є нейтральним. Ми надаємо докази того, як він збирає на армію окупантів. На таких борців, як Заур Угуєв, наприклад, який фотографується з Путіним.