Рішення щодо участі України в Олімпійських іграх досі не прийнято остаточно – Бідний

Україна поки не приймала остаточного рішення щодо участі в Олімпійських іграх. Про це і про те, що рішення буде ухвалюватись відповідно до національних інтересів повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний, передає УНН.

Всі рішення, звісно, будуть прийматися, коли ми будемо розуміти всі позиції, на яких ми знаходимося. І в будь-якому випадку виходити будемо саме з нашого державного інтересу. Є різні аргументи. І ми будемо зважати на кожен з них - сказав Бідний.

Деталі

За словами міністра, якщо МОК допустить представників терористичної росії до змагань то Україна імовірно відмовиться від участі.

"Якщо їх приймають як повноправних учасників спортивного руху, як ми можемо собі дозволити брати в цьому участь?" – ставить риторичне питання керівник Мінмолодьспорту.

Також Матвій Бідний наголосив на важливості ініціатив, спрямованих на зміцнення позицій України в міжнародних спортивних структурах. Зокрема тому що це ключ до ефективної міжнародної спортивної дипломатії.

Нагадаємо

8 грудня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету допустив спортсменів з росії та білорусі до Олімпійських ігор-2024 у нейтральному статусі.

Латвія закликає уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі