Решение об участии Украины в Олимпийских играх до сих пор не принято окончательно - Бидный
Как отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, Украина все еще решает, участвовать ли в Олимпийских играх в соответствии со своими национальными интересами.
На Киевщине полиция расследует обстоятельства жесткой драки между двумя 14-летними девушками
В Киеве возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя 14-летними девушками, о которой сообщалось в социальных сетях. Полиция установит степень тяжести телесных повреждений после того, как пострадавший ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Вслед за "Краковцом": польские перевозчики разблокировали границу на "Раве-Русской"
Польские перевозчики завершили блокирование двух пунктов пропуска на украинской границе. В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.
Рада поддержала за основу установление уголовной ответственности за несанкционированное копирование информации из публичных реестров
Верховная Рада Украины проголосовала за основу законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, продажу или распространение информации из государственных электронных реестров.
Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.
Новым владельцем торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха
Как сообщают в ООО "ВОДА ЮА", которое является единственным официальным поставщиком воды VODA UA, смена собственника не повлияет на текущую деятельность или обязательства компании.
Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств
Латвия формирует коалицию из почти 20 стран для поставки Украине тысяч беспилотников для военных целей. Инициатива, которую возглавляет министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имеет целью поддержать Украину в ее военных усилиях.
Новый премьер-министр Люксембурга хочет разобраться в политике Венгрии и призывает "понять Орбана"
Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять политику премьер-министра Венгрии Орбана, предложив осуществить визит в Будапешт. Фриден признал, что Орбан препятствует определенным решениям ЕС, но считает, что необходимо учитывать различные взгляды ради достижения общих целей.
Президент Израиля поедет в Давос вместе с семьями заложников ХАМАС
Президент Израиля Исаак Герцог вместе с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться поддержкой их освобождения.
Евроинтеграция, производство оружия и конфискация активов рф: Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с латвийскими парламентариями, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции Украины и совместного производства оружия. Они также говорили о конфискации российских активов, в частности о национализации Латвией Дома Москвы.