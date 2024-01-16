Решение об участии Украины в Олимпийских играх до сих пор не принято окончательно - Бидный

Украина пока не принимала окончательного решения относительно участия в Олимпийских играх. Об этом и о том, что решение будет приниматься в соответствии с национальными интересами сообщил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, передает УНН.

Все решения, конечно, будут приниматься, когда мы будем понимать все позиции, на которых мы находимся. И в любом случае исходить будем именно из нашего государственного интереса. Есть разные аргументы. И мы будем учитывать каждый из них - сказал Бидный.

Детали

По словам министра, если МОК допустит представителей террористической россии к соревнованиям то Украина вероятно откажется от участия.

"Если их принимают как полноправных участников спортивного движения, как мы можем себе позволить принимать в этом участие?" - задает риторический вопрос руководитель Минмолодежьспорта.

Также Матвей Бидный отметил важность инициатив, направленных на укрепление позиций Украины в международных спортивных структурах. В частности потому что это ключ к эффективной международной спортивной дипломатии.

Напомним,

8 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из россии и беларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

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