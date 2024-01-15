Латвия призывает правительство Франции не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже

80 парламентариев Латвии подписали и направили письмо Президенту Франции Эммануэлю Макрону, членам Национального собрания Республики и Сената. В своем обращении они призывают запретить въезд и пребывание на территории Франции спортсменов стран-агрессоров. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

В доктрине внешней политики россии одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая "мягкая сила" в построении отношений с зарубежными странами, и спорт - одно из ее применений. россия использует присутствие "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде. - отмечают депутаты Парламента Латвии.

Детали

Также, по данным украинского спортивного ведомства, по мнению депутатов Саэйма, "заявление Международного олимпийского комитета безответственное и недопустимое".

Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде

Напомним

Ранее более 200 украинских атлетов подписали аналогичное открытое письмо к Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, госпоже мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастери и председателю Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года Тони Эстанге. Украинские спортсмены также попросили заблокировать возможность россиянам, которые поддерживают войну, участвовать в Олимпийских играх в Париже.