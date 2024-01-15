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Латвія закликає уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі

Латвія закликає уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі

Київ • УНН

 • 26836 перегляди

Латвійські парламентарі звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона із закликом заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, підтримавши попередні заклики українських спортсменів не допустити росіян, які підтримують війну, до участі в них.

80 парламентарів Латвії підписали та направили листа до Президента Франції Еммануеля Макрона, членів Національного зібрання Республіки і Сенату. У своєму зверненні вони закликають заборонити в’їзду і перебування на території Франції спортсменів країн-агресорів. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

У доктрині зовнішньої політики росії одним із напрямів поширення її цінностей є так звана "м'яка сила" у побудові відносин із зарубіжними країнами, і спорт — одне з її застосувань. росія використовує присутність "нейтральних" спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді. 

— наголошують депутати Парламенту Латвії.

Деталі

Також, за даними українського спортивного відомства, на думку депутатів Саейми, "заява Міжнародного олімпійського комітету безвідповідальна і недопустима".

Жоден нейтральний спортсмен з рф чи білорусі не візьме участь в зимовій юнацькій олімпіаді04.01.24, 16:27 • 24751 перегляд

Нагадаємо

Раніше понад 200 українських атлетів підписали аналогічний відкритий лист до Президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге. Українські спортсмени також попросили заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь у Олімпійських іграх у Парижі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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