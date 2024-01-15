Латвія закликає уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі
Київ • УНН
Латвійські парламентарі звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона із закликом заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, підтримавши попередні заклики українських спортсменів не допустити росіян, які підтримують війну, до участі в них.
80 парламентарів Латвії підписали та направили листа до Президента Франції Еммануеля Макрона, членів Національного зібрання Республіки і Сенату. У своєму зверненні вони закликають заборонити в’їзду і перебування на території Франції спортсменів країн-агресорів. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.
У доктрині зовнішньої політики росії одним із напрямів поширення її цінностей є так звана "м'яка сила" у побудові відносин із зарубіжними країнами, і спорт — одне з її застосувань. росія використовує присутність "нейтральних" спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді.
Деталі
Також, за даними українського спортивного відомства, на думку депутатів Саейми, "заява Міжнародного олімпійського комітету безвідповідальна і недопустима".
Жоден нейтральний спортсмен з рф чи білорусі не візьме участь в зимовій юнацькій олімпіаді04.01.24, 16:27 • 24751 перегляд
Нагадаємо
Раніше понад 200 українських атлетів підписали аналогічний відкритий лист до Президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге. Українські спортсмени також попросили заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь у Олімпійських іграх у Парижі.