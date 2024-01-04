Жоден нейтральний спортсмен з рф чи білорусі не візьме участь в зимовій юнацькій олімпіаді
Київ • УНН
Російські та білоруські спортсмени не візьмуть участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх. Жоден нейтральний спортсмен не був кваліфікований для участі.
Незважаючи на те, що росіянам та білорусам дозволили брати участь в Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, жоден ворожий спортсмен не гратиме у зимових юнацьких Олімпійських іграх. Про це повідомила пресслужба Міжнародного олімпійського комітету в коментарі росЗМІ, пише УНН.
Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі у зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року
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У зимових юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться з 19 січня по 1 лютого у провінції Канвондо Південної Кореї не братимуть участь представники росії та білорусі. Причиною стало те, що жоден нейтральний спортсмен не був кваліфікований для участі.
Зазначимо, що кваліфікація завершилася в грудні.
Нагадаємо
8 грудня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету допустив спортсменів з росії та білорусі до Олімпійських ігор-2024 у нейтральному статусі.
Українські спортсмени закликають не допускати російських і білоруських атлетів до Олімпіади в Парижі29.12.23, 17:17 • 27087 переглядiв