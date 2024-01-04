Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде

Несмотря на то, что россиянам и белорусам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, ни один вражеский спортсмен не будет играть в зимних юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета в комментарии росСМИ, пишет УНН.

Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года - отметили в МОК.

Детали

В зимних юношеских Олимпийских играх, которые состоятся с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо Южной Кореи не будут участвовать представители России и Беларуси. Причиной стало то, что ни один нейтральный спортсмен не был квалифицирован для участия.

Отметим, что квалификация завершилась в декабре.

Напомним,

8 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

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