Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены не примут участия в зимних юношеских Олимпийских играх. Ни один нейтральный спортсмен не был квалифицирован для участия.
В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Евпатории и Севастополе.
Выборы в Великобритании вероятны во второй половине года - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекает на проведение всеобщих выборов во второй половине года.
Изъяли почти шесть миллионов гривен: на Житомирщине полицейские задержали группу рэкетиров
На Житомирщине полиция ликвидировала группу рэкетиров, которые требовали у местных фиктивные долги.
Готовит крымских детей к войне в Украине: соратница аксенова получила подозрение в коллаборационизме
соратница аксенова получила подозрение из-за призывов к крымским студентам готовиться к войне против Украины.
Раскрытие банковской тайны не является требованием Евросоюза к Украине - эксперты
Амелин напомнил, что в ЕС и вообще в Европе есть много стран, которые защищают банковскую тайну.
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, звучат сирены, сообщается о перекрытии Керченского моста.
Кормили агрессора: НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень спонсоров войны
Литовская компания Viciunai Group, которая поставляет продукты под брендом Vici, внесена в перечень международных спонсоров войны.
В Кропивницком районе работала ПВО, информация о пострадавших уточняется - Кировоградская ОГА
В Кропивницком работали силы противовоздушной обороны; жертвы и ущерб оцениваются.
Партизаны следят за специальным полком полиции в москве
Украинские и крымскотатарские боевики следят за российским полком полиции в Москве; Атеш утверждает, что они контролируют граждан на оккупированных территориях.