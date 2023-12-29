Украинские спортсмены призывают не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в Париже

Самые титулованные украинские спортсмены подписали открытое письмо, в котором настаивают запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Об этом со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Письмо направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, госпоже мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастери и организаторам Олимпийских Игр 2024 в Париже.

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На сайте Минмолодежьспорта документ доступен на украинском, английском и французском языках.

Министерство молодежи и спорта Украины выражает поддержку данной инициативе, призывает присоединяться к ней и распространять информацию об открытом письме с хэштегом #Sign2Stop.

Крайне важно, что атлеты призывают отстранить агрессоров от олимпиады, ведь именно атлеты являются главными на Олимпийских Играх, они являются образцом Олимпийских принципов и Олимпийского характера. Мы вместе должны сделать все, чтобы голос украинских атлетов слышали и к нему прислушались - отмечает глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный.

Дополнение

Украинские атлеты отмечают, что российские спортсмены, такие как Владислав Ларин, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, уже получили лицензии на участие в Олимпийских Играх, хотя они открыто поддерживают военную агрессию против Украины.

Также близкими к получению олимпийских лицензий является еще ряд российских спортсменов, которые открыто поддержали войну против Украины. Среди них: тхэквондисты Максим Храмцов, Полина Хан, Кристина Адебайо, Георгий Гурциев и Татьяна Минина, дзюдоисты Мадина Таймазова, Инал Тасоев, Арман Адамян, борец Абдулрашид Садулаев.

Украинские атлеты отмечают, что спортсмены, которые пропагандируют войну, не должны иметь права на участие в Олимпийских Играх.

Допуск спортсменов стран-агрессоров, которые открыто поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины является нарушением фундаментальных этических принципов, задекларированных Олимпийской хартией, действующей с 26 июня 2019 года, поэтому считаем, что любой формат участия спортсменов государств-агрессоров недопустим

Отмечается, что письмо уже подписали олимпийские чемпионы Анастасия Коженкова, Александр Абраменко, Олег Верняев, Елена Белосюк, Наталья Добрынская, Яна Шемякина, мировые призеры Георгий Зантарая, Ярослава Магучих, Марта Федина, Ольга Саладуха и десятки других самых титулованных украинских атлетов.

Напомним,

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.