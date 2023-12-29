Украинские спортсмены призывают не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в Париже
Украинские спортсмены требуют запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года из-за их поддержки российской против Украины.
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
Священник Евгений Воробьев использовал людей и газовые баллончики, чтобы заблокировать прихожанам вход в храм после перехода в Православную Церковь Украины.
Кабмин упростил процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей
Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.
Черкасская область: количество пострадавших в Смеле увеличилось до восьми человек
В результате российского ракетного удара по Смеле, Черкасская область, были ранены 8 человек, в том числе ребенок, повреждены более 50 домов.
Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до семи
Еще три тела найдены под завалами киевского склада после ракетного обстрела, количество погибших возросло до семи.
ЕС предоставит Украине дополнительное военное оборудование в 2024 году - Боррель
ЕС обещает увеличить военную помощь Украине в 2024 году для борьбы с российской агрессией, подтвердил Жозеп Боррель.
Жатва-2023: в Украине собрали 79,2 млн тонн нового урожая
В Украине намолочено 79,2 млн тонн нового урожая.
В водно-спортивном комплексе Мелитополя оккупанты оградили территорию сигнальной лентой, ищут взрывчатку - Федоров
Мелитопольские оккупанты ищут взрывчатку на местном водно-спортивном комплексе, оцепив территорию.
Протезирование детей: увеличена цена для возмещения стоимости протеза государством
Украина повысила цену возмещения стоимости детских протезов до уровня взрослого протезирования, финансируемого из государственного бюджета.
В Украине утвердили 97% местных бюджетов - Минфин
По состоянию на 29 декабря Министерство финансов Украины сообщило об утверждении 97% местных бюджетов, призывая к ускорению их окончательного утверждения для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг.