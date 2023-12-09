Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

МИД Украины назвал ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Как указали в министерстве иностранных дел, МОК планирует выпустить на спортивные арены спортсменов, которые, вероятно, принимают непосредственное участие в преступлениях против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.

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Отмечается, что украинская сторона доводила до олимпийского комитета и международных партнеров риски решения позволить спортсменам из рф и беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Как указали в МИД, белорусские и особенно российские спортсмены довольно часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами рф. Часть из них находится на действующей российской военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии рф против Украины.

МОК планирует выпустить на международные спортивные арены спортсменов, которые не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и, вероятно, принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях - говорится в сообщении МИД.

Детали

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, МОК фактически "дал россии зеленый свет на создание оружия на Олимпиаде". Нет сомнений в том, что кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне, отмечается в сообщении.

москва не будет поднимать белых нейтральных флагов на соревнованиях, как это представляет МОК, а будет демонстрировать триумф способности избежать ответственности за развязывание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, которые приняли это решение, несут ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению вооруженной агрессии против Украины - говорится в заявлении МИД.

Напомним

8 декабря международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из россии и беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

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